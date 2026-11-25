Por: Revistaeyn.com

El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un nuevo programa para ampliar el acceso a la vivienda asequible y resiliente en El Salvador.

La iniciativa fortalecerá el crédito hipotecario y la oferta habitacional, mejorará la capacidad institucional del sector y creará condiciones para una mayor participación del sector privado.

El Enfoque Programático Multifase (MPA, por sus siglas en inglés) Housing Opportunity Made Equal (HOME) será ejecutado en dos etapas durante diez años.

Con un financiamiento de US$230 millones, la primera etapa del MPA, HogarES, prevé beneficiar a unos 39.000 hogares, con especial atención a familias de ingresos bajos y medios, trabajadores informales, compradores de primera vivienda y hogares encabezados por mujeres.

HogarES, que se extenderá desde 2027 hasta 2031, busca movilizar US$335 millones en capital privado y apoyar la creación de alrededor de 11.700 empleos equivalentes por año, incluidos más de 5.000 para mujeres y unos 1.550 para jóvenes.

“Con este programa damos un paso importante para que más familias salvadoreñas puedan acceder a una vivienda adecuada. Contar con un socio estratégico como el Banco Mundial nos permitirá expandir las opciones de financiamiento para vivienda de interés social, fortalecer al sector y generar nuevas oportunidades de empleo y crecimiento en el país”, señaló Jerson Posada, ministro de Hacienda de El Salvador.

“Una vivienda adecuada brinda a las familias mayor seguridad y mejores condiciones para construir su futuro. A través de este proyecto, acompañamos a El Salvador en sus esfuerzos por ampliar el acceso a viviendas asequibles y resilientes, movilizando capital privado para llegar a más hogares”, dijo Diletta Doretti, gerente de país del Grupo Banco Mundial para El Salvador.

El programa combina el apoyo del Banco Mundial para fortalecer el financiamiento, la gestión de suelo y el marco institucional del sector con la experiencia de la Corporación Financiera Internacional (IFC) para facilitar una mayor participación privada.

IFC brindará asesoría en la estructuración de proyectos y construcción sostenible, contribuyendo a generar oportunidades para atraer mayor inversión privada.

El Salvador ha avanzado en la modernización de su sector habitacional, mientras continúa trabajando para responder a las necesidades de vivienda y fortalecer la resiliencia de los hogares frente a eventos extremos y otros desastres naturales.

Estos esfuerzos son particularmente relevantes en un país donde alrededor del 68% de los hogares presenta algún tipo de déficit habitacional.