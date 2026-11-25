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El Salvador y el nuevo ciclo de la construcción: dónde están las oportunidades de negocio

Con una cartera metropolitana de proyectos privados cercana a los US$7.900 millones, más de 1.700 nuevas empresas vinculadas a la industria y el mayor crecimiento sectorial entre los mercados centroamericanos con datos comparables, El Salvador configura un nuevo ecosistema de inversión.

Por: Revistaeyn.com El Salvador está experimentando una de las transformaciones más significativas de su industria de la construcción en las últimas décadas. La combinación de inversión inmobiliaria, desarrollo de infraestructura, expansión turística y demanda de nuevos espacios industriales y logísticos está modificando la estructura de un mercado que comienza a adquirir mayor relevancia dentro del mapa regional de oportunidades de inversión. La dimensión del fenómeno trasciende el volumen de edificaciones en marcha. Está impulsando la formación de empresas, la demanda de servicios especializados, la expansión del crédito y la incorporación de nuevas tecnologías, al tiempo que genera oportunidades para compañías regionales e internacionales interesadas en participar en distintos eslabones de la cadena productiva. Desde septiembre de 2024, cuando fueron habilitados los primeros US$1.100 millones en proyectos privados para el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la cartera registrada por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) ha escalado hasta situarse en torno a los US$7.900 millones. El dato fue actualizado este mes de noviembre por Luis Rodríguez, director ejecutivo de COAMSS-OPAMSS, quien informó, además, sobre la creación de alrededor de 1.700 empresas relacionadas con la construcción desde 2024, un indicador de la capacidad del sector para dinamizar el tejido empresarial salvadoreño. La Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), por su parte, proyecta un crecimiento sectorial de entre 15% y 18% para 2026 y visualiza condiciones para mantener una trayectoria expansiva durante los próximos diez años. Desde una perspectiva internacional, la firma de investigación de mercados Mordor Intelligence estima que el mercado salvadoreño de la construcción alcanzará los US$2.980 millones en 2031, con segmentos de actividad que crecerían considerablemente por encima del promedio de la industria. La convergencia de estas tendencias plantea una cuestión estratégica para los inversionistas: identificar cuáles serán los negocios capaces de capturar el valor generado por este nuevo ciclo de expansión económica.

Una industria que marca el ritmo del crecimiento regional

El desempeño de la construcción salvadoreña sobresale en el contexto centroamericano. De acuerdo con información de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la actividad constructiva de El Salvador registró un crecimiento interanual del 14,6% a julio de 2026, frente al 12,7% de Costa Rica, el 4,4% de Nicaragua y el 3,2% de Honduras. El ritmo de expansión de la construcción supera ampliamente el de la actividad económica general del país, que registró un incremento interanual del 5,48% en ese mismo período. Aunque la industria evidencia una moderación respecto del crecimiento del 28,5% registrado a julio de 2025, mantiene una trayectoria de expansión a doble dígito que la posiciona como uno de los principales motores de la economía nacional. El presidente de CASALCO, José Antonio Velásquez, destacó recientemente que la industria acumula seis trimestres consecutivos de crecimiento a doble dígito desde comienzos de 2025, sustentado tanto en proyectos públicos de gran escala como en el dinamismo de los desarrollos inmobiliarios, turísticos y logísticos. “Lo que nosotros logramos ver es que en los próximos 10 años ese crecimiento se va a mantener”, afirmó Velásquez. Para los operadores del mercado, la transición desde tasas extraordinarias de crecimiento hacia ritmos más moderados, pero sostenidos, puede representar una oportunidad para consolidar capacidades empresariales, desarrollar proveedores y estructurar inversiones con horizontes de recuperación de capital de largo plazo.

El capital privado, protagonista de la nueva etapa

Uno de los cambios más relevantes en la dinámica de la construcción salvadoreña es el protagonismo creciente de la inversión privada y su diversificación hacia diferentes tipos de activos. Según las estimaciones de OPAMSS y CASALCO, El Salvador podría cerrar 2026 con un volumen de proyectos en ejecución de entre US$4.000 millones y US$4.500 millones. La cartera de desarrollos privados registrada en el Área Metropolitana de San Salvador permite visualizar hacia dónde se están orientando los intereses empresariales: * Habitacional: 51,7% * Usos mixtos: 23,5% * Logística e industria: 11,5% * Turismo: 8,3% * Comercio: 4,9% La vivienda concentra más de la mitad de los desarrollos reportados, seguida por los proyectos de usos mixtos, que combinan espacios residenciales, comerciales y de servicios. Ambos segmentos representan alrededor de tres cuartas partes de la distribución informada por OPAMSS. Sin embargo, la creciente presencia de desarrollos industriales, logísticos y turísticos introduce nuevos perfiles de demanda, de inversionistas y de modelos de negocio. Esta diversificación tiene implicaciones estratégicas. Mientras los desarrollos residenciales se apoyan principalmente en la comercialización de unidades habitacionales, los activos industriales, logísticos, comerciales y hoteleros ofrecen posibilidades de estructurar negocios con flujos recurrentes de ingresos y relaciones contractuales de largo plazo. Para fondos inmobiliarios, operadores especializados y grupos empresariales regionales, la ampliación del portafolio de activos representa la posibilidad de participar en un mercado con diferentes horizontes de inversión y perfiles de riesgo.

Surgimiento de un nuevo ecosistema empresarial

La creación de unas 1.700 empresas vinculadas a la construcción desde 2024 constituye uno de los indicadores más reveladores de la transformación que está experimentando el mercado salvadoreño. El fenómeno incluye compañías constructoras, estudios de arquitectura, firmas de ingeniería, distribuidores de materiales, operadores logísticos y proveedores de servicios profesionales. De acuerdo con Rodríguez, la expansión de la actividad ha tenido un impacto particularmente importante en las micro, pequeñas y medianas empresas que prestan servicios al sector. El funcionario estima, además, que la industria genera alrededor de 187.000 puestos de trabajo. La construcción está funcionando como una plataforma de desarrollo empresarial con capacidad para movilizar diferentes actividades económicas. Los indicadores de consumo de materiales y financiamiento refuerzan esta lectura. Durante 2025, El Salvador consumió 52,9 millones de bolsas de cemento de 42,5 kilogramos, un incremento del 27,9% respecto del año anterior, según datos de CASALCO recopilados por la plataforma privada de información empresarial InvestSalvador.com.

Las importaciones de bienes destinados a la construcción, por su parte, alcanzaron los US$1.558 millones, con un crecimiento interanual del 32,1%. Este comportamiento configura una oportunidad para fabricantes y distribuidores centroamericanos de acero, cemento, vidrio, sistemas eléctricos, tuberías, revestimientos, pinturas, equipamiento industrial y maquinaria especializada. También abre espacio para modelos de negocio basados en la instalación de centros de distribución, inventarios locales, alianzas comerciales y, cuando la escala de la demanda lo justifique, nuevas capacidades de manufactura dentro del país. La posibilidad de capturar una mayor proporción del valor generado por la industria dependerá, en buena medida, de la capacidad para desarrollar proveedores competitivos y reducir la exposición a los costos y plazos de abastecimiento internacional.

Cinco segmentos con oportunidades de inversión

1. Vivienda: un mercado de demanda heterogénea El desarrollo residencial continúa siendo el principal componente de la actividad constructiva salvadoreña. Su evolución responde a una combinación de factores: las necesidades habitacionales de la población, la transformación urbana, la demanda de segmentos de ingresos medios y altos y el interés de salvadoreños residentes en el exterior por adquirir propiedades en su país de origen. La consultora Mordor Intelligence identifica a las remesas como uno de los factores que sostienen la demanda residencial. Un estudio del Banco Central de Reserva, elaborado a partir del Censo de Población y Vivienda de 2024 y divulgado en octubre de 2026, identificó la necesidad de construir 177.882 viviendas adicionales para atender el déficit habitacional cuantitativo del país. El dato pone de manifiesto una oportunidad de largo plazo, particularmente para desarrolladores capaces de estructurar proyectos habitacionales con precios competitivos, soluciones constructivas eficientes y mecanismos de financiamiento adecuados. Uno de los desafíos será conectar la oferta inmobiliaria con la capacidad efectiva de compra de los hogares. El déficit habitacional constituye una necesidad social y económica, pero su conversión en demanda comercial depende del acceso al crédito, el nivel de ingresos y el precio final de las viviendas. 2. Logística e industria: una nueva geografía productiva El desarrollo de infraestructura logística e industrial está adquiriendo protagonismo como resultado de la transformación de los patrones de inversión. Un caso ilustrativo es San Salvador Oeste, donde, según OPAMSS, más del 70% de la inversión privada reportada en esa zona corresponde a actividades logísticas e industriales. La conectividad vial, la disponibilidad de terrenos y el acceso a infraestructura de transporte están contribuyendo a configurar nuevas centralidades económicas. Para empresas regionales, el potencial se extiende al desarrollo de parques industriales, bodegas, centros de distribución, instalaciones para manufactura y espacios especializados para operaciones de comercio electrónico. Estos activos pueden beneficiarse tanto de la expansión del consumo interno como de la integración de El Salvador en cadenas regionales de abastecimiento y distribución. 3. Turismo y hospitalidad: la transformación de los activos costeros El crecimiento de la actividad turística amplía el universo de oportunidades para el sector constructor. La Libertad emerge como uno de los territorios con mayor potencial de transformación, impulsado por el desarrollo turístico asociado a Surf City y por las inversiones en conectividad. Mordor Intelligence estima para La Libertad una tasa de crecimiento anual compuesto del mercado de construcción del 4,63% hacia 2031, por encima de su proyección para el conjunto del país. El desarrollo de hoteles, residencias turísticas, complejos de usos mixtos, espacios gastronómicos y servicios recreativos configura una cadena de oportunidades que involucra a operadores hoteleros, inversionistas inmobiliarios, firmas de diseño y proveedores especializados. La rentabilidad de estas inversiones estará condicionada por la capacidad de diferenciar la oferta, gestionar la estacionalidad, asegurar el acceso a servicios básicos y preservar los recursos naturales que sustentan el atractivo turístico de cada destino. 4. Infraestructura: la base de la expansión económica Las inversiones en carreteras, transporte, infraestructura aeroportuaria, energía, saneamiento y equipamiento urbano cumplen una doble función dentro del ciclo constructivo: generan demanda directa de obras y habilitan el desarrollo de nuevos mercados privados. Mordor Intelligence proyecta un crecimiento anual compuesto del 5,71% para el segmento de infraestructura hasta 2031. El financiamiento multilateral y los mecanismos de colaboración público-privada pueden desempeñar un papel importante en la materialización de proyectos de largo alcance. Para las empresas internacionales de ingeniería, construcción civil y gestión de infraestructura, este segmento representa un mercado potencial que exigirá capacidades técnicas, respaldo financiero y experiencia en la ejecución de obras complejas. 5. Tecnología constructiva: el negocio de elevar la productividad Una de las oportunidades menos visibles, pero con mayor potencial de transformación, está en la modernización de los procesos constructivos. La expansión simultánea de proyectos incrementa la presión sobre la disponibilidad de trabajadores especializados, los materiales, los tiempos de ejecución y la capacidad de supervisión de las obras. En ese contexto, tecnologías como la prefabricación, los sistemas modulares, el modelado digital de edificaciones (BIM), la automatización de procesos y las plataformas de gestión de proyectos adquieren mayor relevancia económica. La industria convencional todavía concentra la mayor parte del mercado salvadoreño. Sin embargo, Mordor Intelligence proyecta que los métodos modernos de construcción experimentarán un crecimiento anual compuesto del 8,32% hasta 2031, el mayor entre las categorías de expansión destacadas en su informe. Para proveedores de soluciones tecnológicas, fabricantes de componentes industrializados y empresas con experiencia en construcción modular, El Salvador ofrece un mercado en el que la productividad puede convertirse en una ventaja competitiva decisiva.

Financiamiento, un indicador de confianza y una variable de riesgo

El comportamiento del crédito bancario aporta otra dimensión al análisis del mercado. En su informe económico con información a mayo de 2026, el Banco Central de Reserva reportó que el saldo de financiamiento destinado a la construcción alcanzó los US$1.502,9 millones, con un crecimiento interanual del 37,9%. Dentro de esta cartera, el financiamiento para la construcción de viviendas registró un incremento del 73%, mientras que el destinado a proyectos de urbanización creció un 49,1% y el correspondiente a edificaciones no residenciales, un 12,1%. La expansión del crédito abre oportunidades para bancos, aseguradoras, fondos de inversión, administradoras de activos y firmas especializadas en estructuración financiera. La dolarización de la economía salvadoreña constituye, además, un atributo relevante para los inversionistas internacionales, al facilitar la estructuración de operaciones y la evaluación de flujos financieros en dólares. El crecimiento del financiamiento plantea, simultáneamente, la necesidad de monitorear la exposición del sistema financiero al mercado inmobiliario, los niveles de endeudamiento de los desarrolladores, la velocidad de comercialización de los proyectos y la capacidad de pago de los compradores. La sofisticación de los instrumentos financieros disponibles será determinante para acompañar la expansión del mercado y diversificar sus fuentes de capital.

Prospectiva de largo plazo