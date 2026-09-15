Buque de bandera panameña sufre incidente en el Estrecho de Ormuz

Por: EFE

El incidente registrado en el peligroso estrecho de Medio Oriente involucró un incendio a bordo y dejó dos tripulantes desaparecidos y 23 evacuados.

En un comunicado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) indicó que según "la información disponible, el buque sufrió un impacto en el área de la sala de máquinas, lo que provocó un incendio a bordo".

También agregó que mantiene comunicación permanente con los operadores del buque y las autoridades de Omán, entre otros, dando seguimiento a las labores de respuesta y búsqueda, dentro del marco de sus responsabilidades como Estado de Abanderamiento.

Por su parte, las autoridades de Omán anunciaron este martes que comenzaron con las operaciones de remolque del superpetrolero El Gaia, que sufrió el incendio mientras intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, y que continúa la búsqueda de los dos tripulantes desaparecidos después de que se lograra evacuar a otras 23 personas del buque.

Según la versión omaní, la causa del incendio en el superpetrolero es que fue "atacado previamente".

La Guardia Revolucionaria de Irán dijo por su parte que el fuego se desató después de que el buque chocara con minas marinas cuando intentaba atravesar Ormuz.

A su vez, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó la versión iraní y afirmó en la red social X que la embarcación fue alcanzada por un misil lanzado por Irán el mes pasado, lo que dejó el barco inoperativo, e indicó que este fin de semana recibió un nuevo ataque por un dron mientras se encontraba en aguas frente a la costa de Omán