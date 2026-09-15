"True Guatemala": el país que merece volver a ser mirado

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Disponible en Prime Video, la miniserie documental recorre volcanes, costas, selvas, ciudades y la herencia maya para construir un retrato emocional de Guatemala. Más que una promoción de gobierno, sus seis episodios pueden leerse como una invitación a descubrir un activo económico que el país proyecta al mundo.

Por: Revistaeyn.com En los últimos días, las imágenes de Guatemala que circularon con mayor fuerza fueron las de carreteras bloqueadas, filas de vehículos y ciudadanos atrapados entre el conflicto y la urgencia de llegar a destino. Son imágenes verdaderas. Pero no son toda la verdad de un país. Al otro lado de esa coyuntura existe una Guatemala antigua y contemporánea, exuberante y trabajadora, que no cabe en el parte diario de tránsito ni en la discusión política. Es la que aparece en True Guatemala —presentada en español como Guatemala Auténtica—, una miniserie documental disponible en Prime Video desde octubre de 2025. La producción propone seis viajes de aproximadamente 30 minutos. Comienza en una tierra modelada por volcanes y continúa por costas y manglares, bosques, ríos, selvas y lagos; se adentra luego en el legado de la civilización maya, en las tradiciones que permanecen vivas y, finalmente, en una Ciudad de Guatemala donde conviven ecos antiguos y ritmos modernos. Los títulos definen con claridad el itinerario: Tierra de volcanes, Encuentros costeros, Riquezas naturales, Era maya, Corazón de culturas y Voces de Guatemala. El conjunto no busca explicar cada complejidad del país —seis capítulos no podrían hacerlo—, sino despertar una emoción esencial: el deseo de conocerlo. Dirigida por Carla Molina, producida por Pablo López y realizada por Mento Media para el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), la serie tiene a Harris Whitbeck como conductor y narrador. La elección no es casual. Antes de asumir la dirección del Inguat, Whitbeck desarrolló una extensa carrera como periodista y corresponsal internacional de CNN. Esa experiencia se percibe en la intención de hilvanar lugares y personas dentro de un relato, en vez de presentar una sucesión de postales sin contexto. True Guatemala apuesta por el lenguaje de las grandes producciones de viajes: fotografía cuidada, escala cinematográfica y una narración emocional que deja respirar al paisaje. Los volcanes no funcionan únicamente como fondo; hablan de una geografía viva. El mundo maya no aparece solamente como pasado arqueológico, sino como una presencia que continúa moldeando cultura, identidad y formas de entender el territorio.

La mayor virtud del proyecto está precisamente allí: en recordar que Guatemala no es una escenografía. Su atractivo nace de la convivencia entre patrimonio natural, memoria histórica y comunidades que producen cultura todos los días. El visitante potencial no recibe solo una lista de destinos; recibe una promesa de transformación.

Una serie promocional que conviene mirar con perspectiva

La miniserie es, abiertamente, una pieza de promoción turística financiada con recursos públicos. Su producción y el ecosistema de contenidos asociado tuvieron un costo superior a US$700.000, de acuerdo con la información difundida durante su lanzamiento. Ese origen debe consignarse con transparencia. También explica uno de sus límites: la mirada es deliberadamente luminosa. No se propone examinar las brechas sociales, los problemas de conectividad, la inseguridad o las dificultades institucionales que también condicionan la experiencia del país. No es periodismo de investigación ni pretende serlo. Pero juzgarla solo por esa ausencia sería pedirle una obra distinta. Como documental de destino, su tarea consiste en atraer la mirada internacional y competir por un espacio en el imaginario del viajero. Y en esa función encuentra su sentido: ofrece una narrativa exportable sobre Guatemala, elaborada por un equipo guatemalteco y colocada en una plataforma de alcance global. Que esa narrativa aparezca en Prime Video importa. Las decisiones de viaje comienzan cada vez más lejos de una agencia o una feria turística: nacen frente a una pantalla, cuando una historia consigue convertir un lugar desconocido en una posibilidad. El streaming permite que la promoción deje de ser un anuncio fugaz y se vuelva contenido que el público elige ver.

Cuando contar un país también es economía

Para un público de empresarios, profesionales y funcionarios, True Guatemala ofrece otra lectura. La reputación de un país también es infraestructura económica. Una imagen atractiva puede abrir conversaciones, incentivar vuelos, movilizar inversión hotelera, estimular restaurantes, transporte, guías, comercio, industrias creativas y producción artesanal. Guatemala recibió 3,36 millones de visitantes en 2025, un crecimiento interanual del 11%, según el Inguat. Las estadísticas del Banco de Guatemala registraron alrededor de US$1.340 millones por turismo y viajes durante ese año. Son cifras relevantes, pero también revelan el espacio que existe para transformar patrimonio cultural y natural en más actividad económica, empleo y desarrollo territorial. El turismo tiene una característica especialmente valiosa: lleva la demanda hacia el lugar donde está la identidad. Un lago no se traslada, un sitio arqueológico no se deslocaliza y una tradición no puede importarse. Cuando el sector funciona bien, la inversión y el consumo deben llegar a las comunidades. Para lograrlo, sin embargo, la promoción necesita estar acompañada por conectividad, seguridad, infraestructura, servicios consistentes y protección del patrimonio.

En ese punto, la serie funciona como una promesa que compromete. Las imágenes pueden atraer al viajero; cumplir la experiencia depende de un ecosistema mucho más amplio que cualquier gobierno: empresas, autoridades locales, comunidades, emprendedores, operadores turísticos y ciudadanos.

La Guatemala que permanece