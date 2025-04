Caminos misteriosos: un mundo por descubrir

Opinión de Oscar D. Rojas Morillo

Los hermanos André y Édouard, estaban en el momento y lugar adecuado. Para 1891 se dedicaban a la fabricación de llantas para bicicletas cuando fue comercializado el Peugeot Type 3 con éxito en el mercado, y siete años después llegaría el Renault Voiturette 1CV.

Muy poco tiempo pasó e impulsados por el nuevo medio de transporte y sus enormes demandas de consumibles y repuestos, los hermanos ya eran una empresa que crecía al mismo ritmo de una industria que cambiaría el devenir de la vida moderna. André y Édouard aprovecharon el aprendizaje, las innovaciones y mejoras que hicieron en las llantas de bicicletas y las aplicaron en los nuevos vehículos. La pequeña empresa que habían fundado en 1889 en Clermont-Ferrand ya era mundialmente conocida como una autoridad por sus procesos y soluciones novedosas. En un inicio Manufacture Française des Pneumatiques. Desde hace mucho conocida por el apellido de los hermanos: Michelin.

Toda la música en un ruido

Cuando Igor Stravinsky concibió y escribió su obra maestra La consagración de la primavera dejó atrás todo lo que se había escuchado antes. Sin estructura normal, sin melodías que seguir en el patrón, difícil de recordar. Es la descripción sonora de un despertar que comienza con un solo de fagot legendario que nos lleva adentro de la tierra y nos invita a sentir lo que está por llegar. Una obra complejísima. Presentó una nueva manera de entender y sobre todo de sentir la música como método de expresión y todo lo que con ella se podía decir a partir de una disrupción profunda, que generó una controversia enorme el día que se estrenó en Paris, como resulta con todo lo nuevo y excepcionalmente radical.

Era 1913.

Re[in]ventó la música canónica. Escapando de la sutileza del sonido pulido y persiguiendo algo más crudo, natural, reproduciendo con instrumentos lo nunca oído.

El rockstar de la estufa

Imaginemos que Axl Rose y Kurt Cobain hubieran sido una sola persona. Y que esa persona no cantara ni tocara guitarra, sino que cocinara, ¿Quién sería? Sin duda Marco Pierre White.

Precoz, insolente, genio, malcriado. Hostil, hizo llorar a Gordon Ramsey, su aprendiz más aventajado y famoso. Su sentido del liderazgo rayaba en lo brutal. La imagen del chef atormentado por la perfección y la arquitectura de la comida, que tira los platos contra la pared e insulta y profetiza de que se va a morir cada uno de su troupe cuando no salen las cosas como solo él imagina, le queda calcada.

Con solo 26 años abre Harveys Restaurant (1987) y casi inmediatamente recibe su primera estrella Michelin, lo que marcó el inicio de su ascenso en la escena gastronómica. Fusionar cocina francesa con influencias británicas, pero con un estilo moderno, sofisticado y audaz le da frutos, su énfasis estaba en la calidad de los ingredientes, la precisión y quiza obsesión en la ejecución y el respeto por la simplicidad. Con 33 años se convierte en el chef más joven de la historia en entrar al olimpo culinario: 3 estrellas Michelin. Un hito que hasta hoy perdura.

Era 1994.

EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN. UN SISTEMA PARADÓJICO

La innovación más pura nace de la inconformidad. De transformar, y no solo de optimizar el statu quo. ¿Por qué? Ya Schumpeter lo decía en su libro Capitalismo, Socialismo y Democracia de 1942 con la introducción del concepto de destrucción creativa: los ciclos de crecimientos y su posterior caída (que los emparentó con los super ciclos de Kondratiev) son los que hacen que las sociedades avancen porque llevan inconformismo y aires de cambio, eso hace que cada cierto tiempo la misma sociedad y mercado se replantee los modelos y los sustituya por otros. La innovación disruptiva -aquella que sacude el mercado con productos o servicios verdaderamente apreciados- es la más compleja y completa del espectro de los tipos de innovación dado que requiere de valentía, visión y persistencia. Cuando generalmente se habla de manera genérica de lo que es innovación se refieren a esta. Está enfocadas en la gestión de la ignorancia.

Todos conocemos las ventajas que da la generación de innovación como estrategia de crecimiento, y reputación a una empresa, pero siempre cabe la pregunta, quizá mezquina de: ¿Por qué las grandes empresas no pueden innovar de la misma manera en que lo hacen los startups a pesar de todos los recursos que tienen?

La razón muy posiblemente es que las empresas que en un momento innovan y sacuden sus mercados comienzan a migrar luego a un tipo de innovación más segura. Es la que se llama innovación incremental. Opuesta en el espectro de la innovación, es el otro lado de la moneda con respecto a la disruptiva.

Ahora bien, ¿es innovación pura un proceso de mejora continua que es el rasgo identitario de este tipo de innovación?

No hay manera de no generar una conversación al respecto. Yo creo que no, pero con ciertos matices. Una mejora continua infinita que refina el modelo es menos rigurosa, más predecible y difícilmente cambia el juego. Eso para mí no es innovación por definición. Ahora si esa mejora continua ayuda a lograr un salto y genera un valor diferenciado, allí sí que lo veo. El problema es que esto último ocurre muy pocas veces. Pongamos, por ejemplo: si somos una empresa que genera un motor que con cada versión reduce un poco su consumo de combustible, allí no veo por ningún lado innovación, veo refinación, que es muy bueno pero una vez más: no entregara valor sustantivo. Pero si esa misma empresa introduce un proceso que para ese motor logre mejorar en pocas versiones un porcentaje considerable en el consumo, allí sí que hay innovación por valor percibido.

Otro factor que normalmente tiene la mejora continua es que es espoleada por la demanda y necesidades urgentes del mercado y carece de un drive que por sí solo conlleva a la necesidad pura de innovar para adelantarse a los demás. Eso hace imperativo que el proceso de time-to-market sea un reloj atómico. La disruptiva, al contrario, trae todo eso de serie, no necesita estimulación externa.