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Carguero panameño es atacado en golfo de Omán por Comando Central de EE.UU.

El Comando Central (Centcom) de Estados Unidos confirmó este martes que disparó a un buque de carga con bandera panameña por intentar violar el bloqueo naval vigente a las costas iraníes, después de que medios y organizaciones de seguridad marítima reportaran el incidente.

Por: EFE "A primera hora de hoy, fuerzas del Centcom inutilizaron el sistema de dirección del buque de carga Vela Nova, de bandera panameña, cuando intentaba cruzar el golfo de Omán y vulnerar el bloqueo estadounidense contra Irán navegando hacia un puerto iraní", escribió el mando militar en un mensaje en X. El Comando Central detalló que un helicóptero MH-60 de la Armada estadounidense "disparó dos misiles Hellfire contra la sala de máquinas del Vela Nova después de que la tripulación civil del buque ignorara repetidas advertencias de las fuerzas estadounidenses", tras lo que logró interceptarlo.

Earlier today, CENTCOM forces disabled the steering gear of Panama-flagged M/V Vela Nova as the cargo vessel attempted to transit the Gulf of Oman and violate the U.S. blockade against Iran by sailing toward an Iranian port.



A U.S. Navy MH-60 helicopter fired two hellfire... pic.twitter.com/hqY1g2Ng8q — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 11, 2026

The Wall Street Journal reportó horas antes sobre el ataque citando a un funcionario estadounidense, quien afirmó que el helicóptero disparó contra el timón del buque portacontenedores. Antes, la firma de seguridad Vanguard informó que el Vela Nova resultó alcanzado por un misil mientras navegaba en dirección oeste por el golfo de Omán, a unas 71 millas náuticas de la costa de Pakistán. En su informe preliminar, Vanguard especificó que "el misil impactó en la embarcación, provocando un incendio que posteriormente fue extinguido" y confirmó que los 17 miembros de la tripulación del buque estaban a salvo.

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