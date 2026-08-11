Reforzarán conectividad entre América y Europa a través de cables submarinos

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En el océano Pacifico un "anillo submarino" va a crear rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde el país centroamericano hacia la costa oeste de los EE. UU., brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.

Por Agencia EFE Google anunció una infraestructura digital, bautizada como 'Americas Connect', que contempla el despliegue de tres nuevos cables submarinos en el Caribe y el Pacífico para reforzar la conectividad entre América, la región del Caribe y Europa. La nueva infraestructura se compone del cable 'Alisios', que conecta República Dominicana, Panamá y Chile; 'Canoa' que enlaza República Dominicana con Bermudas, y 'OlaLuz' que vinculará República Dominicana con Florida (sur de Estados Unidos), según un comunicado divulgado en Panamá.

Además de ello, Google establecerá una ramificación del cable submarino 'Firmina' hasta República Dominicana para aumentar el alcance de esa infraestructura, diseñada para conectar América del Norte con América del Sur.

En paralelo, las rutas submarinas existentes -'Curie', 'Nuvem' y 'Sol'- se interconectarán con los nuevos trazados para crear anillos de red redundantes hacia Estados Unidos y Europa, según la información del gigante tecnológico. En el océano Pacifico un "anillo submarino" va a crear rutas redundantes que conectarán a Chile con Panamá, junto con un tercer enlace desde el país centroamericano hacia la costa oeste de los EE. UU., brindando conectividad a las regiones de Google Cloud en Chile, Los Ángeles y Las Vegas.