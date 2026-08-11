El Salvador: Índice de Producción Industrial creció 4,3% en junio

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Los resultados estuvieron impulsados por el dinamismo de la industria manufacturera, especialmente en las actividades de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y maquila, reporta el Banco Central de Reserva.

Por revistaeyn.com El Índice de Producción Industrial (IPI) de El Salvador, que abarca a las actividades de la industria manufacturera, minas y canteras, electricidad y agua, registró un aumento de 4,3% en junio de 2026 respecto a junio de 2025, con lo cual acumula seis meses con tasas de crecimiento positivas. Los resultados del IPI en junio reflejan un desempeño favorable de la actividad industrial, impulsado principalmente por el dinamismo de la industria manufacturera, especialmente en las actividades de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y maquila orientada a la producción de componentes eléctricos, reporta el Banco Central de Reserva (BCR).

El fortalecimiento de la demanda interna, el crecimiento de las exportaciones y la mayor colocación de productos en los mercados internacionales continuaron favoreciendo la producción industrial, particularmente en los segmentos de alimentos procesados, medicamentos y manufacturas de mayor valor agregado. En la fabricación de productos alimenticios destacó el procesamiento de carnes, aves y embutidos, favorecido por una mayor demanda interna (incluyendo el efecto del mayor consumo en restaurantes derivado del Mundial de Fútbol FIFA 2026) y por el fortalecimiento de las exportaciones. También sobresalió el procesamiento de pescado, impulsado por el crecimiento de las ventas de conservas de atún y la producción de harina de pescado. Por su parte, la fabricación de productos lácteos mostró un mejor desempeño asociado al incremento de la demanda externa y a mejoras en las condiciones de abastecimiento, mientras que la industria farmacéutica continuó beneficiándose de la adjudicación de licitaciones en el mercado nacional e internacional, señala el BCR. En tanto, la maquila registró un importante dinamismo apoyado por las exportaciones de componentes eléctricos, particularmente hacia Estados Unidos y otros mercados de la región.