El Salvador: Índice de Producción Industrial creció 4,3% en junio

Por revistaeyn.com
El Índice de Producción Industrial (IPI) de El Salvador, que abarca a las actividades de la industria manufacturera, minas y canteras, electricidad y agua, registró un aumento de 4,3% en junio de 2026 respecto a junio de 2025, con lo cual acumula seis meses con tasas de crecimiento positivas.
Los resultados del IPI en junio reflejan un desempeño favorable de la actividad industrial, impulsado principalmente por el dinamismo de la industria manufacturera, especialmente en las actividades de alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y maquila orientada a la producción de componentes eléctricos, reporta el Banco Central de Reserva (BCR).
El fortalecimiento de la demanda interna, el crecimiento de las exportaciones y la mayor colocación de productos en los mercados internacionales continuaron favoreciendo la producción industrial, particularmente en los segmentos de alimentos procesados, medicamentos y manufacturas de mayor valor agregado.
En la fabricación de productos alimenticios destacó el procesamiento de carnes, aves y embutidos, favorecido por una mayor demanda interna (incluyendo el efecto del mayor consumo en restaurantes derivado del Mundial de Fútbol FIFA 2026) y por el fortalecimiento de las exportaciones.
También sobresalió el procesamiento de pescado, impulsado por el crecimiento de las ventas de conservas de atún y la producción de harina de pescado.
Por su parte, la fabricación de productos lácteos mostró un mejor desempeño asociado al incremento de la demanda externa y a mejoras en las condiciones de abastecimiento, mientras que la industria farmacéutica continuó beneficiándose de la adjudicación de licitaciones en el mercado nacional e internacional, señala el BCR.
En tanto, la maquila registró un importante dinamismo apoyado por las exportaciones de componentes eléctricos, particularmente hacia Estados Unidos y otros mercados de la región.
La actividad de Electricidad también mostró un comportamiento favorable durante junio, impulsada por el incremento de la demanda residencial, industrial y comercial asociado a las altas temperaturas registradas durante el mes.
La atención de este incremento del consumo de electricidad se realizó con un aumento de la participación de las centrales termoeléctricas basadas en derivados del petróleo, debido a la menor disponibilidad de generación hidroeléctrica asociada a las escasas lluvias, mientras que el gas natural licuado (GNL) se mantuvo como la principal fuente de abastecimiento del sistema.
De los cuatro sectores que integran el IPI, únicamente la actividad Minas y canteras registró contracción, influenciada por la suspensión estacional de la producción de sal debido al avance de la temporada lluviosa, así como por el efecto comparativo con un período de crecimiento extraordinario en la extracción de piedra caliza para la fabricación de otros insumos requeridos para la actividad constructiva.
A pesar de la contracción observada en esta actividad durante el mes de junio, la misma no se traduce de forma equivalente en el desempeño del Sector Construcción, ya que ante la alta dinámica de la inversión pública y privada en proyectos de infraestructura, su abastecimiento de materia prima se ha satisfecho con productos generados localmente (por ejemplo, la producción de bolsas de cemento aumentó 3,2% en junio de 2026) y con productos fabricados en el exterior (aumento de 69,5 % en las bolsas de cemento importadas y de 149% en el conjunto de insumos de minas y canteras).