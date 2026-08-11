Perspectiva global: Oportunidades (y desafíos) para el próximo siglo

Por: José Barrera - Estrategia & Negocios

En una era marcada por la incertidumbre geopolítica y el cambio climático, resulta fácil caer en un diagnóstico pesimista.

Sin embargo, Marc Canal, coautor del libro Un siglo de plenitud elaborado por McKinsey & Company —con motivo de su centenario—, construye una mirada de largo plazo que revela una narrativa muy distinta: la humanidad viene de completar 100 años de progreso sin precedentes y cuenta con las herramientas para construir un nuevo siglo de verdadera abundancia.

Canal explica que analizar el estado actual de la humanidad requiere, en primer lugar, poner la historia en perspectiva.

“Cuando miramos atrás 100 años o el momento en el que estamos ahora... estamos en el momento en que llevamos 100 años de un progreso completamente sin precedentes en la humanidad"; apunta. Y argumenta: "La humanidad tuvo siglos y siglos con prácticamente cero progreso, luego con la Revolución Industrial en el siglo XIX los estándares de vida se multiplicaron por dos en 100 años, en el siglo XIX, y en el último siglo se multiplicaron por seis”.

El investigador valora que, si bien estamos en un ciclo un poco pesimista porque hay muchos cambios en el mundo y “la gente está un poco confusa”, frente al estancamiento de siglos pasados, los últimos 100 años fueron muy dinámicos e impulsaron el crecimiento de las economías emergentes, lo que ha llevado la desigualdad entre naciones a su punto más bajo en la historia.

“Si tomamos todo el mundo como una aldea global, como un solo país, nunca antes el mundo ha sido más igual. Y eso ha sido gracias a que, sobre todo en las últimas décadas, los países emergentes han crecido más rápido que los países avanzados", explica Canal. Ejemplifica con China e India; "pero no solo esos países... también ha sido Turquía o Polonia", enfatiza. "A nivel global las desigualdades se han reducido”, reitera.

Para el autor, esta mejoría no significa que no haya mucho por hacer, ya que hay importantes brechas en acceso a la vivienda y a la energía, por solo citar dos urgencias. Sin embargo, en el libro de su autoría invita a pensar y proyectar un siglo de abundancia, donde la humanidad invierta y construya más para solucionar estos y otros problemas que aquejan a la humanidad.