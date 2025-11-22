Caso Epstein: ¿Cuándo y qué documentos se van a publicar?

Centroamérica & Mundo

POR EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó finalmente la ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar los documentos del caso del pederasta Jeffrey Epstein, pero persiste una gran incertidumbre sobre qué materiales del gigantesco archivo de la investigación se van a difundir exactamente y en qué plazos. Trump, quien entabló décadas atrás amistad con Epstein y se había opuesto a revelar los archivos argumentando que se trata de un "bulo" de los demócratas, cambió de postura hace unos días al ver que la aprobación de la ley era inevitable en el Congreso con el apoyo de su propio partido y se mostró a ratificar la ley, algo que hizo a última hora del miércoles sin la presencia de las cámaras. El mandatario republicano anunció la firma en su red Truth Social, donde acusó a los demócratas de haber usado el caso para "desviar la atención" de los logros de su Gobierno y aseguró que las revelaciones les afectarán más a ellos porque, dijo, Epstein fue "un demócrata de toda la vida". ¿Qué son los archivos de Epstein? Epstein, condenado en 2008 por prostitución de una menor en Florida tras un polémico acuerdo con el Gobierno Federal, aguardaba un nuevo juicio por cargos federales de tráfico sexual y enfrentaba una posible condena de hasta 45 años de prisión cuando se suicidó el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York.

Los archivos han sido recolectados principalmente por el FBI y el Departamento como parte de la investigación que se reabrió contra su persona en 2018. La amplia red de contactos de Epstein, que incluía políticos, empresarios y celebridades, ha alimentado durante años diversas teorías y especulaciones públicas sobre quiénes podrían haber estado al tanto o involucrados en sus actividades, y se cree que la publicación de todo o buena parte de este material puede arrojar más luz sobre el caso. Pese a que el Congreso logró publicar ya este año una importante cantidad de material -incluyendo correos en los que Epstein insinúa que Trump conocía sus delitos- quedan unas 300 gigas en datos sin publicar, incluyendo fotos, videos, correos electrónicos, registros financieros o interrogatorios del FBI. ¿Cuándo se van a publicar? La firma de la ley por parte de Trump abre la cuenta atrás para que el Departamento de Justicia publique el material dentro de un plazo máximo de 30 días. Sin embargo, muchos ponen en duda que todo ese material pueda ser publicado debido a la cantidad de información que debe ser procesada, supervisada y censurada.