Senado aprueba ley para publicar papeles de Epstein

POR EFE
El Senado de Estados Unidos aprobó este martes un proyecto de ley que obliga a publicar los documentos de la investigación sobre el pederasta Jeffrey Epstein, y lo envió al presidente, Donald Trump, para su ratificación.
Horas después de que la Cámara de Representantes aprobara el proyecto con 427 votos a favor y solo uno en contra, el Senado decidió remitir automáticamente el proyecto de ley al escritorio del presidente.
Trump, que en un principio se opuso a la publicación de los documentos, cambió recientemente de opinión ante la presión de su propio partido y anunció que firmaría la ley si la aprobaba el Congreso.
Minutos antes de la decisión del Senado, Trump declaró en la red Truth Social que le daba igual cuándo la Cámara Alta iba a aprobar la ley y que lo que realmente le importa es que los republicanos no olviden "todas las victorias" que su Gobierno ha conseguido.
El envío automático al escritorio de Trump es inusual al no haber existido votación ni discusión previa en el Senado.
Esto sucedió porque el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, solicitó al pleno el envío automático y nadie se opuso.
El líder republicano del Senado, John Thune, opinó que cuando "un proyecto de ley sale de la Cámara de Representantes con 427 votos a favor y uno en contra, y el presidente dice que lo va a firmar, no estoy seguro de que enmendarlo sea una posibilidad".
Trump podría ratificar el proyecto de ley esta misma noche ordenando al Departamento de Justicia la publicación de los papeles de Epstein.
La aprobación de la ley llega una semana después de que los demócratas de la Cámara Baja publicaran una serie de 20.000 correos electrónicos donde Epstein hacía mención directa de Trump asegurando que tenía conocimiento de sus crímenes y que además había pasado "horas" con una de las víctimas.
Larry Summers renuncia a la junta de OpenAI y Harvard investiga
El exsecretario del Tesoro de EE. UU. y expresidente de Harvard, Larry Summers, renunció a la junta directiva de la Fundación OpenAI, tras salir a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre él y el delincuente sexual Jeffrey Epstein.
"Larry ha decidido renunciar a la junta directiva de OpenAI y respetamos su decisión", declaró la junta en un comunicado enviado este miércoles a varios medios locales.
Por su parte, Summers anotó en un comunicado separado que en consonancia con su anuncio de retirarse de sus "compromisos públicos", también decidió "renunciar a la junta directiva de OpenAI".
"Agradezco la oportunidad de haber servido, me entusiasma el potencial de la compañía y espero seguir su progreso", añadió Summers en el comunicado enviado a la prensa.
Summers, que presidió Harvard de 2001 a 2006 y fue secretario del Tesoro en el Gobierno del presidente Bill Clinton, anunció el lunes que se retiraba temporalmente de sus compromisos públicos tras la divulgación de estos nuevos documentos que le acercan a Epstein.
Por su parte, Harvard investiga la relación entre su expresidente Summers y el pederasta Jeffrey Epstein, después de que hayan salido a la luz numerosos correos electrónicos que muestran años de correspondencia entre ambos.
La cadena CNN informa este miércoles de que, según reveló un portavoz de Harvard al periódico estudiantil The Crimson, la investigación también incluye a la esposa de Summers, profesora emérita de literatura estadounidense en la universidad, y a casi una docena de actuales y antiguos miembros de la institución.
Summers, que mantendrá sus actividades académicas como profesor en Harvard, dijo que su decisión busca "reconstruir la confianza y reparar relaciones" tras conocerse años de correspondencia con Epstein.