China reclama en Davos 'líneas rojas' para la IA y menos barreras comerciales

En su discurso, pronunciado pocos días después de la elección presidencial en Taiwán, que hace temer un resurgimiento de tensiones entre China y Estados Unidos, no abordó de frente las cuestiones diplomáticas, centrándose en la economía.

Li denunció las "medidas discriminatorias para el comercio y la inversión" que resurgen cada año y afirmó que "todos los obstáculos o disrupciones pueden ralentizar o bloquear flujos vitales para la economía mundial".

El primer ministro no mencionó a ningún país, pero el comercio ha sido un tema espinoso entre China y Estados Unidos y la Unión Europea (UE) en los últimos años.

Recientemente, Estados Unidos volvió a poner cota a las exportaciones de chips esenciales para el desarrollo de tecnología de la inteligencia artificial y la UE abrió una investigación sobre las subvenciones chinas a los vehículos eléctricos.

El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, respondió desde Davos que las restricciones de Estados Unidos a la exportación a China de algunos semiconductores "no son un bloqueo tecnológico" y buscan proteger la seguridad nacional.

"Quiero que quede claro que estas disposiciones a medida no son un bloqueo tecnológico, no buscan restringir el comercio o la inversión en general y no lo hacen", dijo Sullivan en una intervención en el Foro.