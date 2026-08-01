Tesla planea escindir sus negocios en China ante posible fusión con SpaceX

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En los últimos meses, Elon Musk ha dejado entrever la idea de fusionar ambas compañías, especialmente después de la salida a bolsa de SpaceX, la mayor de la historia con una recaudación de unos US$86.000 millones.

Por Agencia EFE El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos Tesla se plantea vender o escindir sus negocios en China, donde fabrica más de la mitad de sus vehículos y su segundo mayor mercado, ante una posible fusión con el fabricante de cohetes SpaceX, también dirigido por el hombre más rico del mundo, Elon Musk. Según fuentes anónimas citadas por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ), Tesla ha pedido a algunos de sus directivos que se preparen para separar los negocios en el país asiático, algo que podría tener un gran impacto en la compañía, ya que su presencia en China ha sido clave a la hora de convertirla en líder del sector y en garantizar la rentabilidad de sus operaciones.

En los últimos meses, Musk ha dejado entrever la idea de fusionar ambas compañías, especialmente después de la salida a bolsa de SpaceX, la mayor de la historia con una recaudación de unos 86.000 millones de dólares. No obstante, la condición de contratista clave de defensa para el Gobierno estadounidense -con negocios como el lanzamiento de satélites secretos o los servicios de internet en zonas de guerra como Ucrania- acarrea importantes restricciones para SpaceX, para la que las ventas a Washington suponen casi un 21 % de sus ingresos. En este sentido, WSJ apunta que cualquier operación que afectase a los negocios chinos de Tesla buscaría crear un "cortafuegos" con los negocios en EE.UU. para evitar esos conflictos de interés. Por ejemplo, entre las opciones que se barajan destaca la creación de una empresa separada de ventas para gestionar las exportaciones desde la 'gigafactoría' de Tesla en Shanghái (este), el mayor nodo manufacturero de la empresa a nivel mundial, o la escisión de los procesos internos, prohibiendo el acceso a los empleados radicados en China a otras divisiones del grupo.