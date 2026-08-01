EE.UU. insta a sus ciudadanos a salir de Oriente Medio por riesgo a "escalada imprevista"

Por: EFE

"Debido al aumento de las tensiones en Oriente Medio, la situación de seguridad sigue siendo compleja y existe la posibilidad de una escalada imprevista (...). Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse la posibilidad de salir de ella o estar preparados para hacerlo en caso de que se produzca una escalada", escribieron en sus redes sociales y páginas webs las embajadas de Israel, Jordania, Egipto, Arabia Saudí, Irak, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.

Las instituciones urgieron a los ciudadanos a estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y potenciales interrupciones en los desplazamientos.

En su alerta conjunta, resaltaron que los edificios diplomáticos de EE.UU., incluidos los situados fuera de Oriente Medio, han recibido ataques con anterioridad.

"Irán y los grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares asociados con Estados Unidos y los estadounidenses en todo el mundo, incluidas empresas y otras instituciones", anotaron.

Además, subrayaron que la situación en Oriente Medio sigue siendo "inestable" y que "el régimen iraní es impredecible, como demuestran sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin previo aviso, así como de ampliar los ataques a zonas que no habían sido objetivo anteriormente".

Ayer, la cadena CBS News, citando fuentes conocedoras del asunto, informó de que Estados Unidos e Israel están planeando una nueva campaña de bombardeos contra la infraestructura energética de Irán que podría producirse este fin de semana.

Tras cinco meses del conflicto que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí, la guerra se ha vuelto a recrudecer estas últimas semanas después de que se rompiera la tregua firmada en junio.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afronta una creciente presión interna para poner fin a un conflicto muy impopular entre la ciudadanía estadounidense y a las puertas de las elecciones del 3 de noviembre para renovar el Congreso. .