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La explosión frente a la Gobernación del Meta dañó viviendas y comercios del centro. Las autoridades locales ofrecieron hasta 150 millones de pesos colombianos por información que ayude a identificar a los responsables.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Un carro bomba explotó la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. La Secretaría de Salud departamental confirmó al menos 23 heridos, entre ellos una menor de edad. Los lesionados fueron atendidos en seis centros asistenciales. En el balance de la mañana del martes no se habían reportado fallecidos. El alcalde Alexander Baquero cifró en más de 85 los predios afectados en una primera evaluación. Entre los inmuebles dañados figuran la sede de la Gobernación, la Catedral Nuestra Señora del Carmen y locales comerciales. Desde la madrugada, los equipos de emergencia retiraban escombros y evaluaban los daños. Baquero anticipó que los cierres en sectores del centro dificultarán la movilidad durante varios días.

¡MISERABLES Y COBARDES!Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio.A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder.¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes. ¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

La Alcaldía y la Gobernación instalaron un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta y anunciaron la recompensa por información que permita dar con los autores del atentado.

La investigación apunta al Frente 39