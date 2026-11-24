Por: Revistaeyn.com - Agencias
Un carro bomba explotó la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio. La Secretaría de Salud departamental confirmó al menos 23 heridos, entre ellos una menor de edad. Los lesionados fueron atendidos en seis centros asistenciales. En el balance de la mañana del martes no se habían reportado fallecidos.
El alcalde Alexander Baquero cifró en más de 85 los predios afectados en una primera evaluación. Entre los inmuebles dañados figuran la sede de la Gobernación, la Catedral Nuestra Señora del Carmen y locales comerciales. Desde la madrugada, los equipos de emergencia retiraban escombros y evaluaban los daños. Baquero anticipó que los cierres en sectores del centro dificultarán la movilidad durante varios días.
¡MISERABLES Y COBARDES!Gracias a Dios, hasta el momento no se registran víctimas mortales en el atentado terroristas perpetrado en Villavicencio.A los narcoterroristas responsables les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y cada negocio e inmueble que han destruido. Los haremos pagar: este atentado no quedará impune. Como lo hemos hecho frente a otras estructuras criminales, desplegaremos toda la capacidad del Estado para perseguirlos, desarticular sus organizaciones y darlos de baja. No nos van a intimidar. No vamos a negociar bajo el terror. No vamos a retroceder.¡Toda mi solidaridad con Villavicencio y el pueblo del Meta! Mi corazón está con ustedes. ¡Firme por la Patria!¡Que viva Cristo Rey!(A.D.L.E.) 🇨🇴🐅— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026
La Alcaldía y la Gobernación instalaron un puesto de mando unificado para coordinar la respuesta y anunciaron la recompensa por información que permita dar con los autores del atentado.
La investigación apunta al Frente 39
El alto consejero de Seguridad del Meta, Franklin Olivos, señaló al Frente 39 de las disidencias de las FARC como presunto responsable. En declaraciones a Caracol Radio, también vinculó a esa estructura con el reciente atentado en el peaje de Pipiral, en la carretera que une Bogotá y Villavicencio. La atribución es preliminar.
El presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque y anunció que viajaría este martes a Villavicencio para encabezar un consejo de seguridad con la gobernadora Rafaela Cortés, el alcalde y mandos de la fuerza pública. El Ministerio de Defensa informó que desplegó personal militar y policial para dar con los responsables.
La explosión ocurrió en vísperas del décimo aniversario del acuerdo de paz que el Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC firmaron el 24 de noviembre de 2016.