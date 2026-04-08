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Una pieza clave: Israel afirma que respetará el alto el fuego entre EE.UU. e Irán

Irán también adelantó que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

Por Agencia EFE Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán que supone el inicio de un alto el fuego y el aplazamiento durante dos semanas por parte del Gobierno de Donald Trump del ultimátum en contra de infraestructuras iraníes, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz. La publicación señaló que "una fuente israelí" que no identificó dijo que Tel Aviv "respetará el alto fuego con Irán", aunque persisten preocupaciones sobre dicho acuerdo.

Según el diario, la fuente consultada expresó que a Israel le habría gustado "haber logrado más objetivos en la guerra" antes de la entrada en vigor de un alto el fuego. Trump anunció en redes sociales que había decidido aplazar por dos semanas el ataque contra infraestructuras críticas iraníes que había amenazado ejecutar si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz. Adicionalmente anunció el inicio de un alto el fuego con Irán durante este periodo de tiempo en el marco de unas negociaciones efectuadas con la intermediación de autoridades paquistaníes. El presidente estadounidense dijo que mantuvo conversaciones con el primer ministro y el jefe del Estado Mayor de Pakistán, Shehbaz Sharif y Asim Munir, y que ambos le pidieron que "contuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán".