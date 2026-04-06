La Casa Blanca da 24 horas a Irán para evitar el peor escenario energético

Centroamérica & Mundo

Trump redujo la negociación con Teherán a una condición inmediata: reabrir Ormuz antes de mañana por la noche. Irán respondió con un plan de paz en sus propios términos, pero Washington lo considera insuficiente y deja al estrecho como última prueba visible antes de una nueva escalada.

Por: revistaeyn.com - Agencias La crisis entre Estados Unidos e Irán entró este lunes en una cuenta regresiva de alto riesgo para la energía global. En una conferencia de prensa realizada este 6 de abril en la Casa Blanca, Donald Trump dejó en claro que Washington solo reconoce una vía inmediata de desescalada: que Teherán reabra el estrecho de Ormuz antes de mañana martes por la noche. Si eso no ocurre, la amenaza ya no se formula en términos abstractos. Según el propio presidente, Estados Unidos está listo para pasar a una nueva fase de castigo militar contra infraestructura crítica iraní. La comparecencia confirmó algo que ya se venía insinuando en las últimas horas, pero que ahora quedó formulado de manera explícita: la administración Trump no está negociando todavía el final de la guerra, sino una corrección táctica inmediata sobre el punto más sensible del conflicto. En la práctica, la Casa Blanca comprimió una guerra compleja en una sola exigencia verificable: que vuelva a operar el principal corredor marítimo por el que pasa una parte decisiva del flujo energético global.

Trump reiteró públicamente que Irán tiene plazo hasta mañana a las 20:00 en Washington para reabrir el paso. En ese marco, endureció todavía más su mensaje y aseguró que todo Irán “puede ser aniquilado en una sola noche”, incluso “mañana por la noche”, si Teherán no cede. La amenaza se complementa con otra señal igual de importante: Washington ya no presenta a Ormuz como una derivación secundaria de la guerra, sino como la línea roja visible que debe corregirse antes de cualquier conversación más amplia. Ese punto es crucial porque muestra con claridad cómo está planteando la Casa Blanca esta fase de la crisis. Trump no habló como un negociador en busca de concesiones mutuas, sino como un presidente que intenta forzar una capitulación táctica inmediata antes de abrir cualquier discusión de fondo. El mensaje es: primero se reabre Ormuz; después, si eso ocurre, se podrá hablar del resto. Esa lógica explica también por qué el “plan de paz” iraní no alcanzó para modificar la posición estadounidense. Teherán hizo llegar este lunes una propuesta a través de mediadores regionales, que el propio Trump describió como “significativa”, aunque insuficiente. El gesto fue relevante porque confirma que existe un canal activo, pero no altera todavía el problema central: ambas partes siguen negociando cosas distintas bajo el mismo reloj.

Washington quiere una señal inmediata, concreta y visible para los mercados, los aliados del Golfo y el sistema energético internacional. Irán, en cambio, intenta usar esa urgencia para empujar una negociación mucho más amplia sobre el final del conflicto. Según lo que trascendió de su contrapropuesta, Teherán no busca simplemente una pausa o un alto el fuego temporal, sino un arreglo que incluya garantías de no repetición, seguridad para el tránsito por Ormuz y alivio de sanciones. En otras palabras, mientras Trump exige una concesión primero y una conversación después, la República Islámica busca exactamente lo contrario: garantías estructurales antes de entregar una desescalada sustantiva. Esa diferencia explica por qué, aun con mediadores activos y con mensajes cruzados, la distancia entre ambas posiciones sigue siendo considerable. El hecho de que la Casa Blanca haya reducido la negociación a Ormuz no es menor. Más que un gesto diplomático, es una forma de traducir una guerra de múltiples frentes a una sola variable que los mercados pueden leer de inmediato. Washington eligió convertir el estrecho en la frontera entre una guerra todavía contenida y una crisis con capacidad real de contaminar petróleo, fletes, seguros marítimos, inflación importada y percepción global de riesgo. Ese es el verdadero trasfondo de la presión estadounidense. Mientras la guerra podía leerse como una escalada regional con implicancias militares y estratégicas, el semibloqueo de Ormuz la transforma en otra cosa: en un problema sistémico. Ya no se trata solo de capacidad de fuego o de equilibrio militar, sino del punto exacto donde el conflicto empieza a desbordar la región y a tocar el corazón operativo de la economía mundial. Por eso Trump eligió ese umbral como prueba visible de credibilidad. No solo está intentando obligar a Irán a corregir una posición militar. También está tratando de demostrar que todavía puede ordenar el tablero energético antes de que la guerra termine de trasladarse a precios, cadenas logísticas y activos de riesgo.