Costa Rica investiga a 116 policías por presunto nexo con el narcotráfico

"No vamos a tolerar ninguna corrupción en los cuerpos policiales", señaló la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en una rueda de prensa en la que se anunció la pesquisa.

Un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública identificó a 116 policías que supuestamente estarían ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

El gobierno de Costa Rica anunció ayer, miércoles 5 de agosto, una investigación contra más de un centenar de policías, tras la filtración de un informe de inteligencia que los vincula con narcotraficantes.

📷 #NoticiasTrivisión | El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, afirmó que mantienen activos más de 38 casos por posibles actos de corrupción dentro de la institución. Además, señaló que investigan información sobre 122 personas mencionadas en un informe de... pic.twitter.com/rRnqAb5Nza

El informe, divulgado el martes por el diario local La Nación, habría sido entregado el pasado 14 de abril a dos funcionarios del anterior presidente Rodrigo Chaves.

Fernández asumió el poder en mayo con el respaldo de Chaves, quien ahora es su ministro de Hacienda.

El titular de Seguridad, Gerald Campos, dijo que enviará el documento a la fiscalía para que proceda contra los agentes presuntamente implicados y las autoridades que recibieron en ese entonces el informe "y no lo tramitaron".

"Hemos revisado todo y no se ordenó ninguna investigación", se quejó Campos, quien fue ministro de Justicia durante el gobierno de Chaves.

Según el informe, algunos de los agentes habrían desempeñado labores de escolta para los criminales, además de coordinar aterrizajes clandestinos de aeronaves presuntamente con droga.

"No vamos a dejar que ese puñado ensucie el honor de los policías valientes y honorables de Costa Rica", afirmó la presidenta.

Fernández agregó que los agentes que resulten condenados irán a una prisión de máxima seguridad.

La mandataria asumió el poder con la promesa de aplicar mano dura contra el narcotráfico, al que vincula con un aumento de la criminalidad en el país, considerado por décadas uno de los más seguros de la región.

Con información La Nación, Noticias Trivisión y DW