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Proyecto de Data Center de IA en Costa Rica plantea retos en energía y agua

El proyecto Quantum AI Free Zone Campus contempla un campus de aproximadamente 42 hectáreas, con siete edificios y un desarrollo por fases que podría alcanzar una capacidad de hasta 200 megavatios (MW).

Por revistaeyn.com La construcción de un Data Center especializado en inteligencia artificial en Limón, Costa Rica, abre una oportunidad para ampliar la infraestructura tecnológica del país y generar nuevas capacidades profesionales en la provincia. Sin embargo, por la escala anunciada, el proyecto también plantea interrogantes sobre energía, agua, conectividad, permisos y los beneficios que efectivamente podrían permanecer en la economía local.

El proyecto Quantum AI Free Zone Campus contempla un campus de aproximadamente 42 hectáreas, con siete edificios y un desarrollo por fases que podría alcanzar una capacidad de hasta 200 megavatios (MW). Las instalaciones estarían orientadas al entrenamiento e inferencia de inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y servicios basados en unidades de procesamiento gráfico (GPU). Esteban Chanto Sánchez, encargado de la Cátedra de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), señaló que Costa Rica cuenta con experiencia previa en centros de datos y profesionales especializados en redes, ciberseguridad, gestión energética, continuidad operativa y mantenimiento de infraestructura digital. No obstante, advirtió que la magnitud del proyecto requiere estudios específicos. Los 200 MW anunciados no necesariamente representan el consumo eléctrico permanente, ya que debe determinarse cuánto corresponde a capacidad informática, cuál será la utilización efectiva y cómo evolucionará la demanda conforme avance cada etapa.