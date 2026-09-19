EE.UU. y Panamá trabajan para sacar al país de la lista sobre narcotráfico

Por Agencia EFE

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, afirmó que Washington "trabaja todos los días" con el Gobierno panameño para sacar a la nación centroamericana de la lista de "principales países de tránsito o de producción de drogas ilícitas".

"Estamos trabajando con Panamá todos los días para eliminar que Panamá sea cualquier tipo de ruta. Estamos trabajando con el Gobierno del presidente José Raúl Mulino (...) por cinco años seguidos, Panamá ha sido nuestro socio número uno en la región en incautaciones de droga, y vamos a seguir trabajando juntos para que puedan seguir siendo nuestro socio número uno. Y es lo que están viendo de esta ampliación de cooperación juntos", dijo el embajador estadounidense.