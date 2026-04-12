Costa Rica recibe desde EE.UU. el primer vuelo con 25 deportados

Por: EFE

La Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica explicó que tras su ingreso al país, las personas migrantes recibieron atención primaria por parte de la Policía Profesional de Migración y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) que les brinda hospedaje, alimentación y asistencia humanitaria durante los primeros siete días de su estancia en el país, contados a partir de su ingreso.

Costa Rica tuvo que eximir del requisito de visa a los ciudadanos de Albania, Camerún, China, India, Kenia y Marruecos. Además, en el caso particular de Honduras se eximió del requisito de antecedentes policiales, como parte del acuerdo de cooperación migratoria con Estados Unidos.

Según indicó el ente, los migrantes tendrán opción de acceder al retorno voluntario asistido, realizar una solicitud de refugio o aplicar al programa de regularización migratoria temporal por razones humanitarias.