China dice a Costa Rica que Pekín 'siempre ha sido un socio fiable'

Wang indicó que "la política de China hacia Costa Rica se caracteriza por su continuidad y estabilidad", según un comunicado publicado por la Cancillería china.

El canciller chino, Wang Yi, mantuvo una reunión en nueva York con su par costarricense, Manuel Tovar, en la que aseguró que "siempre ha sido un amigo y socio confiable" para el país centroamericano.

El diplomático chino aseguró que "las relaciones bilaterales han experimentado un progreso significativo y la cooperación práctica entre ambos países ha dado frutos".

Wang, que se encontraba en Nueva York para asistir a la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU, aseveró que el Estadio Nacional de Costa Rica, construido con ayuda china, "se ha convertido en un símbolo de cooperación y amistad entre ambos países".

"Los hechos demuestran claramente que las relaciones entre China y Costa Rica se alinean con los intereses estratégicos a largo plazo de ambos países", agregó el ministro chino.

Por su parte, Tovar "agradeció el apoyo y la asistencia de China para el desarrollo económico y social del país", de acuerdo al comunicado del ministerio de Exteriores chino.

Según el funcionario costarricense, su país está dispuesto a "fortalecer la confianza política mutua y la cooperación pragmática con China, impulsando las relaciones bilaterales a un nuevo nivel".