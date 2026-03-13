Costa Rica ejecuta primera "deportación masiva" hacia Panamá, Colombia y Ecuador

POR EFE

El Gobierno de Costa Rica realizó este viernes lo que calificó como su "primera deportación masiva vía aérea", que consistió en el envío de 33 personas de diversas nacionalidades hacia Panamá, Colombia y Ecuador.

La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) detalló que el vuelo, efectuado con la cooperación de Estados Unidos, partió desde el aeropuerto Juan Santamaría, ubicado en las afueras de San José, con primera escala en Panamá para entregar a un grupo de personas de nacionalidades panameña, india, británica, mexicana, china, jamaiquina, salvadoreña y hondureña.

Estas personas cometieron delitos como secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual contra menores de edad y minería ilegal. Los que no son panameños serán trasladados desde Panamá en vuelos comerciales a sus países de origen, informó la DGME.

La segunda parada del vuelo es Colombia, donde serán entregados 14 ciudadanos colombianos que en Costa Rica cumplieron sentencias por tráfico de drogas, pesca ilegal, venta ilegal de medicamentos, tentativa de robo y robo agravado.