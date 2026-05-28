Exclusivo/ Qué pasa en España. Corrupción cerca al Gobierno y agita el tablero político

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com

España atraviesa una crisis política que escaló en las últimas horas a un nuevo nivel y ya se convirtió en un tema de preocupación internacional, tanto por la estabilidad institucional del gobierno de Pedro Sánchez como por el impacto potencial sobre la relación entre Europa y América Latina.

La situación tomó hoy una dimensión mundial a nivel informativo luego de una durísima editorial publicada por el diario ABC, que planteó que el país enfrenta una acumulación inédita de causas y sospechas de corrupción alrededor del oficialismo y del entorno político del presidente.

La tensión aumentó, además, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ingresaran a la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz, para requerir documentación vinculada a investigaciones judiciales en curso.

Según la línea editorial expuesta por ABC, el núcleo de la crisis no radica en un solo expediente, sino en la simultaneidad de múltiples investigaciones que afectan a dirigentes, exfuncionarios y personas del círculo político más cercano al poder socialista.

El planteo sostiene que nunca antes en tan poco tiempo se había conformado una red de casos tan extensa y conectada con la estructura central del Gobierno. Entre los ejes mencionados aparecen investigaciones que involucran a:

• El entorno familiar del presidente, incluyendo causas relacionadas con su esposa ( María Begoña Gómez Fernández) y con su hermano (David Sánchez).

• El involucramiento de exdirigentes clave del PSOE (como José Luis Ábalos y Santos Cerdán) en casos que investiga la Audiencia Nacional por una presunta red de corrupción, tráfico de influencias y organización criminal dedicada al cobro de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

• Las derivaciones políticas y judiciales del denominado “caso Leire”. Se investiga una presunta trama para desbaratar, entorpecer y desacreditar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno de Sánchez.

• Cuestionamientos sobre rescates empresariales gestionados por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales). .

• Presuntas maniobras de presión o interferencia sobre jueces, fiscales y fuerzas de seguridad.

• Investigaciones vinculadas a relaciones políticas y financieras con Venezuela.

• El impacto político de la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.

La gravedad del escenario comenzó además a reflejarse dentro del propio oficialismo. Uno de los movimientos más relevantes llegó desde Emiliano García-Page, uno de los dirigentes territoriales más importantes del PSOE y presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quien pidió públicamente adelantar elecciones generales.

García-Page sostuvo que la información acumulada por la Guardia Civil y la Policía constituye “una especie de bomba de racimo” y advirtió que la “estrategia del búnker” históricamente termina siendo “nefasta”.

El dirigente socialista aseguró además que existe “una grandísima mayoría” dentro del partido que comparte la preocupación por el deterioro político e institucional.

El mandatario regional planteó que, si el Gobierno considera que mantiene apoyo social suficiente, debería convocar rápidamente a las urnas. También alertó sobre el costo político que la crisis puede trasladar a alcaldes, gobernadores regionales y dirigentes territoriales del PSOE que no participan de las decisiones tomadas desde el Palacio de La Moncloa.

La presión no proviene solamente desde dentro del socialismo. También comenzaron a endurecerse los mensajes de partidos aliados que sostienen parlamentariamente al Gobierno. El ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, reclamó al PSOE “más explicaciones” y afirmó que las respuestas dadas hasta ahora fueron “absolutamente insuficientes”.

Aunque sostuvo que existe una “operación general para derribar al Gobierno”, también remarcó que eso no puede utilizarse como excusa para evitar aclaraciones públicas.

El propio diario El País (cercano al Gobierno y al PSOE) publicó una columna de opinión titulada “Los socios cautivos de Pedro Sánchez”, donde analiza cómo los aliados parlamentarios del Gobierno quedaron atrapados en una lógica de dependencia política frente al Ejecutivo, incluso en medio del avance de las investigaciones judiciales.

También, El País (que hasta el momento traía una línea editorial oficialista) publicó una cobertura política muy amplia sobre el impacto interno en el PSOE tras la imputación de Zapatero y el avance de las causas judiciales. Allí describió el momento como “un golpe durísimo al corazón del sanchismo” y reflejó el clima de preocupación dentro del oficialismo.

Desde la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, elevó el tono político y afirmó que hará “todo lo posible” para provocar un cambio de Gobierno. “Cuando digo todo, es todo”, declaró.

Feijóo sostuvo que el ingreso de la UCO a la sede socialista demuestra que el Gobierno está “atrapado por una dinámica corrupta y enfermiza” y afirmó que el problema ya no puede atribuirse a “manzanas podridas”, sino que afecta “al núcleo del poder”.

El líder opositor insistió además en que sólo existen dos caminos: una convocatoria inmediata a elecciones o que los socios parlamentarios retiren su apoyo al Ejecutivo.

Frente al creciente asedio político, el Gobierno de Sánchez salió a defenderse denunciando una operación coordinada para desestabilizar al Ejecutivo.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, habló de “métodos no democráticos” para derribar al Gobierno y denunció filtraciones judiciales, utilización política de causas bajo secreto de sumario y una presunta articulación entre sectores políticos, mediáticos y judiciales.

Puente aseguró que el Ejecutivo no adelantará elecciones y defendió la continuidad de la legislatura. También reclamó respetar la presunción de inocencia y esperar el avance de las investigaciones antes de extraer conclusiones definitivas.

En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo que el Gobierno trabaja “en parámetros de legalidad” y negó cualquier utilización política de las fuerzas de seguridad.

Mientras tanto, el propio PSOE emitió un comunicado en el que confirmó haber entregado toda la documentación requerida por la Justicia y aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones. El partido afirmó además que dará explicaciones públicas cuando se levante el secreto de sumario.

La crisis ocurre en un momento particularmente sensible para España, que en los últimos años buscó consolidarse como plataforma de inversiones entre Europa y América Latina.

El deterioro político del gobierno socialista es seguido con atención por sectores empresariales y financieros latinoamericanos, especialmente en países donde grandes grupos económicos mantienen inversiones, patrimonio o procesos de expansión hacia territorio español.

Por ahora, el escenario permanece abierto: el Gobierno insiste en resistir, la oposición exige elecciones anticipadas y sectores internos del socialismo comienzan a advertir que la crisis ya dejó de ser exclusivamente judicial para transformarse en un problema político de escala nacional.