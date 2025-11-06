Cruces irregulares en la frontera de EEUU caen un 79 % a un récord mínimo en octubre

POR EFE

Los cruces irregulares en la frontera de Estados Unidos con México registraron en octubre, inicio del año fiscal 2026, un descenso del 79 % respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un mínimo histórico de 30.651, afirmó este jueves la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense (CBP, en inglés).

Los encuentros de migrantes son también un 29 % menos que el anterior récord bajo para un octubre, de 43.010 en el año fiscal 2012, sostuvo el reporte de la CBP, que atribuyó el descenso a las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Se hizo historia: los menores cruces fronterizos en octubre en la historia y el sexto mes consecutivo de cero liberaciones (de migrantes). Esta es la frontera más segura que jamás haya habido", aseguró Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).