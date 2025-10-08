Remesas desde EEUU a Guatemala suben casi 20% a septiembre

De acuerdo con la banca central, durante los primeros nueve meses de 2025, los migrantes guatemaltecos enviaron al país centroamericano US$18.968,4 millones. La cifra fue superior en US$3.133,4 millones de dólares a los US$15.835 millones que se enviaron entre enero y septiembre de 2024.

El envío de remesas familiares desde Estados Unidos a Guatemala subió un 19,8 % entre enero y septiembre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, según las cifras divulgadas por el Banco de Guatemala (Central).

El Banco de Guatemala detalló que solo en septiembre el ingreso de divisas por remesas sumó US$2.106,7 millones, un 22,2 % con respecto al mismo mes de 2024, cuando alcanzó los US$1.724,1 millones.

Según las proyecciones del banco central, para este año se espera que las remesas familiares alcancen los US$24.521 millones de dólares.

Las autoridades atribuyen el incremento de las remesas al temor de los migrantes guatemaltecos a ser detenidos y deportados por el Gobierno estadounidense del presidente Donald Trump.

De enero a septiembre de este año, las autoridades migratorias estadounidenses han deportado a más de 33.000 migrantes del país centroamericano, según el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).

De acuerdo con el Banco de Guatemala, del monto total de las remesas que envían los migrantes a sus familias en el territorio guatemalteco, el 60 % se destina al consumo, el 30 % a vivienda y el 10 % a inversiones sociales.