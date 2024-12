¿Cuál es el pronóstico de su salud? Conozca las guías personalizadas para el bienestar

Es posible que esté familiarizado con una serie de consejos para vivir una vida saludable: Controle su peso, haga ejercicios, coma alimentos nutritivos y no fume, por ejemplo.

Victor Ortega, director asociado en Centro para Medicina Personalizada en Mayo Clinic en Arizona, explica cómo la ciencia está cada vez más cerca de hacer posible estos pronósticos de salud personales.

Estas guías personalizadas para el bienestar son cada vez más posibles debido a las nuevas y sofisticadas tecnologías de mapeo genómico que registran los datos que abarcan todo el genoma, explica Ortega. Las puntuaciones complejas se compilan a partir de una combinación de datos de miles a cientos de miles de secuencias de variantes del ADN de una persona. Este tipo de dato genómico a gran escala tiene el potencial de predecir riesgos de enfermedades, como enfermedades cardíacas, diabetes, asma y cánceres específicos.

“Imagine que sabe que tiene una predisposición genética a sufrir un ataque al corazón a los 50 años, o que está entre el 5% de la población que tiene el riesgo de desarrollar cáncer o diabetes, todo eso basado en los datos de todo su genoma. Sabiendo eso, podrá tomar decisiones informadas sobre su estilo de vida y recibir exámenes mejorados para mitigar ese riesgo”, comenta Ortega.

Cada persona tiene millones de variantes genéticas, cada una con un pequeño efecto. Pero juntas, estas variantes pueden aumentar el riesgo de desarrollar alguna afección. La puntuación de riesgo poligénico estima el riesgo general que alguien tiene de desarrollar una enfermedad, sumando los pequeños efectos de las variantes en todo el genoma de un individuo.

Las puntuaciones de riesgo poligénico no se utilizan para diagnosticar enfermedades. Algunas personas que no tienen una puntuación de alto riesgo para una enfermedad en particular aún pueden estar en riesgo de desarrollarla o de haberla tenido. Es posible que otras personas con puntuación de alto riesgo nunca desarrollen la enfermedad.