Derrota para Milei, que reúne a su gabinete para analizar derrota en elecciones provinciales de Buenos Aires

POR EFE

El presidente argentino, Javier Milei, comenzó este lunes una jornada de reuniones con su gabinete, tras la contundente derrota de su partido, La Libertad Avanza (LLA), frente al peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, celebradas el domingo.

El peronismo, revitalizado por el gobernador provincial y exministro de Ecomomía, Axel Kicillof, asestó un duro revés al partido de Milei, que ahora ve amenazadas sus aspiraciones de lograr mayor presencia en el Congreso nacional en las elecciones de octubre.

LLA obtuvo casi el 34 % de los votos y fue derrotada por la lista peronista Fuerza Patria, que concentró más del 47 % de los sufragios.

El presidente convocó a su gabinete a dos reuniones este lunes, una por la mañana y otra por la tarde, que tendrán como objetivo analizar lo sucedido en los comicios bonaerenses y repensar la estrategia de los legislativos de octubre, en los que LLA quiere ampliar representación - ahora minoritaria - para impulsar las reformas.