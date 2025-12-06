Finanzas

Conozca las cinco fuerzas que están redefiniendo el panorama en los pagos globales

El nuevo Informe Bianual de Amenazas de Visa revela un cambio fundamental en las operaciones de fraude, mientras los criminales adoptan tácticas a escala industrial

Por revistaeyn.com Visa publicó su Informe Bianual de Amenazas, en el que revela cinco fuerzas que están transformando el panorama de la seguridad de los pagos a nivel global. El informe se basa en la inteligencia de datos de la red global de Visa para identificar cómo las operaciones criminales están evolucionando con una velocidad, escala y sofisticación sin precedentes.

“El ecosistema de pagos está experimentando un cambio de paradigma en la forma en que opera el fraude”, dijo Paul Fabara, líder global de Riesgos y Servicios al Cliente de Visa. La industrialización del fraude El fraude ha evolucionado de ser un crimen oportunista a operaciones sistemáticas a escala industrial. Los delincuentes están construyendo infraestructura reutilizable—incluyendo botnets, identidades sintéticas, guiones de estafa prediseñados y herramientas de inteligencia artificial—que pueden ser desplegadas en múltiples tipos de ataques simultáneamente, con la eficiencia y escalabilidad de una empresa tecnológica. El manual de monetización Los delincuentes están operando con estrategias sofisticadas de doble velocidad: avanzan lenta y deliberadamente al acumular credenciales robadas para maximizar su alcance y evadir la detección. La crisis de autenticidad La proliferación de técnicas sofisticadas de suplantación de identidad y contenido sintético está generando desafíos sin precedentes para verificar transacciones y comunicaciones legítimas en todo el ecosistema de pagos.