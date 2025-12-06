Conozca las cinco fuerzas que están redefiniendo el panorama en los pagos globales

Por revistaeyn.com
Visa publicó su Informe Bianual de Amenazas, en el que revela cinco fuerzas que están transformando el panorama de la seguridad de los pagos a nivel global.
El informe se basa en la inteligencia de datos de la red global de Visa para identificar cómo las operaciones criminales están evolucionando con una velocidad, escala y sofisticación sin precedentes.
“El ecosistema de pagos está experimentando un cambio de paradigma en la forma en que opera el fraude”, dijo Paul Fabara, líder global de Riesgos y Servicios al Cliente de Visa.
La industrialización del fraude
El fraude ha evolucionado de ser un crimen oportunista a operaciones sistemáticas a escala industrial. Los delincuentes están construyendo infraestructura reutilizable—incluyendo botnets, identidades sintéticas, guiones de estafa prediseñados y herramientas de inteligencia artificial—que pueden ser desplegadas en múltiples tipos de ataques simultáneamente, con la eficiencia y escalabilidad de una empresa tecnológica.
El manual de monetización
Los delincuentes están operando con estrategias sofisticadas de doble velocidad: avanzan lenta y deliberadamente al acumular credenciales robadas para maximizar su alcance y evadir la detección.
La crisis de autenticidad
La proliferación de técnicas sofisticadas de suplantación de identidad y contenido sintético está generando desafíos sin precedentes para verificar transacciones y comunicaciones legítimas en todo el ecosistema de pagos.
El problema de erosión de controles
Los controles de seguridad tradicionales están siendo sistemáticamente probados y eludidos, a medida que los delincuentes identifican y explotan brechas en los mecanismos de defensa heredados.
La brecha de vulnerabilidad de terceros
La naturaleza interconectada del ecosistema de pagos está generando riesgos en cascada, siendo los proveedores externos puntos críticos de vulnerabilidad. El equipo PERC de Visa reportó un aumento de 41% en incidentes de ransomware que afectaron a entidades del ecosistema de pagos entre enero y junio de 2025, en comparación con los seis meses anteriores. El análisis también muestra un incremento de 173 % en la distribución de cuentas comprometidas en sistemas de gestión de cuentas (CAMS, por sus siglas en inglés) respecto al mismo periodo de 2024.
“La realidad es que cualquier persona con acceso a internet puede ser un estafador”, dijo Michael Jabbara, vicepresidente Senior de Riesgo y Control del Ecosistema de Pagos de Visa. “Y aunque los avances tecnológicos como el comercio agéntico son emocionantes, también representan un riesgo real para los consumidores. Estar informado sobre estas tendencias es una de las mejores formas de protegerse en este panorama de amenazas”.