Desaparecidos en México suponen una "grave crisis humanitaria"

Centroamérica & Mundo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en las últimas horas un informe sobre la situación de los desaparecidos en México, que definió como una "grave crisis humanitaria" perpetrada "mayormente" por integrantes del crimen organizado.

Por: EFE "(El informe) da cuenta de avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado para hacer frente a una crisis humanitaria que atraviesa territorios, comunidades, familias y generaciones enteras. (...) La desaparición, en cualquiera de sus formas, es una de las violaciones más graves a la dignidad humana», afirmó la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum, en la presentación del documento. El reporte ‘Desapariciones en México’, cuya presentación tuvo lugar en Ciudad de México, realiza un estudio a partir de 2018 de este fenómeno, que alcanza a más de 130.000 personas, según cifras oficiales, a partir de testimonios oficiales, información remitida por el Gobierno mexicano y reportes de distintos organismos. Por su parte, la relatora del organismo internacional para México, Andrea Viviana Pochak, afirmó que es un fenómeno "indiscriminado" con una "alta concentración" en jóvenes, niños y adolescentes, al tiempo que alertó de que existen "riesgos asociados al género" en esta lacra derivados de la violencia machista.

Un problema que supera los esfuerzos del Gobierno

La experta aseguró que la problemática de los desaparecidos es una crisis "generalizada" que continúa ocurriendo en "altos niveles de impunidad", si bien reconoció que desde 2018 hay "avances normativos importantes" por parte del Estado mexicano. Aún así, dijo que son "esfuerzos insuficientes" dada la envergadura de las desapariciones y la acción del crimen organizado, a veces con el "apoyo de autoridades mexicanas". "El informe también refleja situaciones en las que el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de seguridad", alertó antes de precisar que la CIDH "no constata" que exista una política "preconcebida" por parte del Estado en este sentido. Además, la relatora para México subrayó que "faltan medidas concretas, verificables y evaluables que permitan reducir efectivamente el riesgo de desaparición", por lo que llamó a mejorar el acceso a la justicia para las víctimas. En el acto estuvieron presentes funcionarios del Ejecutivo mexicano como el subsecretario de Asuntos Multilaterales y de DD.HH, Enrique Javier Ochoa, quien manifestó que el informe de la CIDH es una "oportunidad" para cooperar en esta materia, a la vez que destacó los avances impulsados por la actual Administración y reconoció la lucha de las familias.

Las voces de las víctimas