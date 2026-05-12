EY anuncia acuerdo para adquirir consultora MB Agro

Por revistaeyn.com
EY en Latinoamérica ha cerrado un acuerdo para adquirir MB Agro, una de las boutiques de consultoría estratégica e inteligencia de mercado más reconocidas del agronegocio brasileño.
Esta operación amplía la presencia de EY y su profundidad sectorial en la región, fortaleciendo su capacidad de generar valor para los clientes a lo largo de toda su trayectoria de negocios, al combinar perspectivas propias, análisis de mercado, estrategia y ejecución en una plataforma global y multidisciplinaria.
MB Agro es ampliamente reconocida por su trabajo con instituciones financieras, grandes productores, cooperativas, empresas comercializadoras (tradings) e inversionistas, proporcionando escenarios económicos, revisiones estratégicas y estudios que respaldan decisiones clave relacionadas con crédito, riesgo, inversiones y M&A en toda la cadena de valor del agronegocio y su ecosistema.
“La profundidad técnica que Alexandre, José Carlos y su equipo aportan representa un complemento significativo a nuestro portafolio. Esta incorporación eleva nuestra capacidad de ofrecer diagnósticos que orientan decisiones clave de mercado, ahora integrados en una plataforma global y multidisciplinaria”, afirma Luiz Sérgio Vieira, CEO de EY Brasil y Deputy Regional Managing Partner de EY Latinoamérica.
Todos los profesionales de MB Agro se integrarán al equipo de EY. La cartera activa de proyectos y clientes también será incorporada, respetando las autorizaciones necesarias y los requisitos regulatorios.
“Nuestra integración refuerza aún más la capacidad de acompañar con precisión a un sector complejo. El agronegocio exige análisis técnicos, basados en datos consistentes, para anticipar movimientos y reducir incertidumbres. Estoy seguro de que ofreceremos servicios todavía más completos, estratégicos y acertados”, destaca el socio José Carlos Hausknecht.
EY cuenta con presencia en el agronegocio, construida a lo largo de décadas a través de servicios de auditoría, consultoría, asesoría fiscal, M&A y valuación. EY también opera un Centro de Excelencia en Agronegocios de EY, con sede en Ribeirão Preto, Brasil, que acelera el desarrollo del sector mediante tecnología, innovación y conocimiento especializado, conectando empresas, startups, universidades y centros de investigación.
La finalización de la transacción está sujeta a las condiciones habituales de cierre y a las aprobaciones regulatorias correspondientes.