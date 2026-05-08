Presidente Trump insiste en afirmar que "los carteles gobiernan México"

Por: EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, volvió a asegurar este viernes que los carteles del narcotráfico "gobiernan México", apenas dos días después de afirmar que si el país vecino no hace "su trabajo" para combatirlos, Washington lo hará.

En un acto por el Día de la Madre en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense destacó que su Administración ha reducido el tráfico de drogas por vía marítima en un 97 %, pero insistió en que los estupefacientes siguen llegando por tierra a través de México.

"Verán cómo continúa bajando (el tráfico transfronterizo), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan", dijo Trump.

Trump ha asegurado en anteriores ocasiones que México está completamente en manos de los grandes clanes del narcotráfico, y sus palabras de hoy llegan después de que esta semana amenazara, nuevamente, con intervenir militarmente en territorio mexicano contra los carteles.

El mensaje de Trump del miércoles ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, quien replicó diciendo que su país está "actuando" contra el narco y que sigue abierto a cooperar con EE.UU. en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del estado mexicano.