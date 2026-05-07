Fiscalía de EE.UU. advierte que habrá más acusaciones contra políticos mexicanos

Por: Agencias

La tanda de acusaciones desde el Departamento de Justicia de Estados Unidos no se detendrá con el caso del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, sobre los cuales ya pesa un pedido de extradición.

En efecto, en una entrevista con la cadena News Nation, el Fiscal Todd Blanche aseguró que llevarán su lucha contra el narcotráfico "hasta sus últimas consecuencias".

Blanche especificó que las autoridades federales continúan trabajando en investigaciones ligadas al crimen organizado y aseguró que todavía podrían surgir nuevas acusaciones contra políticos mexicanos.

El funcionario explicó que las indagatorias buscan identificar no solo a integrantes de los cárteles, sino también a quienes presuntamente facilitan sus operaciones desde estructuras de poder o redes financieras.

Blanche también descartó que exista intención de enviar tropas estadounidenses a territorio mexicano, aclarando que la estrategia actual se basa en acciones judiciales, cooperación entre agencias y trabajo de inteligencia.

“Una consecuencia de haber traído aquí a muchos líderes de algunos de estos cárteles durante el último año, en cooperación con el gobierno mexicano, es que algunos probablemente querrán cooperar y esa cooperación podría derivar en cargos adicionales”, explicó el funcionario estadunidense.

El fiscal aseguró que el enfoque con el que está trabajando el Departamento de Justicia es integral, con todo el gobierno, incluido el Departamento de Guerra y la comunidad de inteligencia.