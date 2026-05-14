Director de la CIA mantuvo una reunión en La Habana con representantes cubanos

Por: EFE

El encuentro entre el funcionario de la CIA y las autoridades cubanas fue confirmado por un comunicado difundido en medios oficiales, en La Habana.

A través de este documento el Gobierno cubano afirmó que la reunión se concretó "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, y como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".

La nota explicó que la "Dirección de la Revolución", una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, "aprobó la realización de esta visita", que, según aclararon, fue solicitada por representantes de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.

Las autoridades cubanas indicaron que sus representantes en el encuentro aportaron elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".

"Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", subraya el texto.

El comunicado concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".

Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de intervención de EE.UU. a la isla. Trump habló recientemente de "tomar" Cuba "casi de inmediato".