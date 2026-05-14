Director de la CIA mantuvo una reunión en La Habana con representantes cubanos

Por: EFE
El encuentro entre el funcionario de la CIA y las autoridades cubanas fue confirmado por un comunicado difundido en medios oficiales, en La Habana.
A través de este documento el Gobierno cubano afirmó que la reunión se concretó "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales, en aras de contribuir al diálogo político entre ambas naciones, y como parte de los esfuerzos por afrontar el escenario actual".
La nota explicó que la "Dirección de la Revolución", una denominación que incluye al expresidente Raúl Castro y otros líderes que no obligatoriamente ocupan cargos en el Gobierno, "aprobó la realización de esta visita", que, según aclararon, fue solicitada por representantes de la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump.
Las autoridades cubanas indicaron que sus representantes en el encuentro aportaron elementos que "permitieron demostrar categóricamente" que la isla "no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo".
"Una vez más se evidenció que la isla no alberga, no apoya, no financia ni permite organizaciones terroristas o extremistas; ni existen bases militares o de inteligencia extranjera en su territorio, y nunca ha apoyado ninguna actividad hostil contra EE.UU. ni permitirá que desde Cuba se actúe contra otra nación", subraya el texto.
El comunicado concluye diciendo que en el encuentro ambas partes mostraron su interés "en desarrollar la cooperación bilateral entre los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley, en función de la seguridad de ambas naciones, regional e internacional".
Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de intervención de EE.UU. a la isla. Trump habló recientemente de "tomar" Cuba "casi de inmediato".
Ahora sí aceptarían ayuda
Otra de las noticias de impacto que provino de la isla en las últimas horas la dio el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, quien afirmó este jueves que su gobierno está “dispuesto a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría” la oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano” que reiteró EE.UU.
“Por primera vez, el Gobierno de EE.UU. formaliza de manera pública, mediante un comunicado del Departamento de Estado, un ofrecimiento de ayuda a Cuba valorado en 100 millones de dólares”, reconoció el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales.
En este sentido, dijo Rodríguez, “estamos dispuestos a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría”, pero señaló que esperan, “sea libre de maniobras políticas e intentos de aprovechar las carencias y el dolor de un pueblo bajo asedio”.
El Departamento de Estado de EE.UU. anunció en un comunicado este miércoles que reiteraba su oferta de 100 millones de dólares en “asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, la cual sería distribuida en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes y confiables”.
La misiva señalaba, además, que la decisión de recibir esa asistencia recae ahora en el Gobierno cubano, que debe elegir entre “aceptar la oferta o rechazar una ayuda vital y crucial” para la isla.
El jefe de la diplomacia cubana, calificó a su vez de “incongruencia la aparente generosidad de parte de quien somete al pueblo cubano a un castigo colectivo por medio de la guerra económica”; pero indicó que "el Gobierno cubano no tiene como práctica rechazar ayuda extranjera”.
Igualmente señaló que “sigue sin aclararse si será ayuda en efectivo o material, y si se destinará a las necesidades más urgentes del momento para el pueblo, como combustibles, alimentos y medicinas”.