Zara supera a Nike como marca de moda más valiosa del mundo

Por : EFE
La nueva edición del ranking BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, elaborado anualmente por la consultora global Kantar, ha situado a Zara con un valor para el negocio de más de US$44.000 millones, el mayor volumen en el sector de la moda, que siempre ha encabezado la estadounidense Nike.
Los analistas concluyen que, en general, la lista ha dado un vuelco por la aceleración de la Inteligencia Artificial (IA) y precisan que Zara "es un claro ejemplo" de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA.
La IA, aseguran, identifica las señales en las que confiar y relacionan lo que el consumidor hace con decisiones reales de negocio de forma rápida y segura.
En 2026, el valor conjunto de las 100 marcas más valiosas del mundo ha alcanzado la cifra récord de US$13,1 billones, un 22 % más que el año pasado.
Google se dispara
Google, gracias a un crecimiento del 57 % (US$1.484.895 millones), ha terminado con el periodo hegemónico de cuatro años consecutivos de Apple como primera marca de mayor valor del mundo (US$1.380.294 millones).
El ascenso de Google se ha construido en torno a la integración de Gemini en todos los productos existentes, la introducción de funciones de agente en el buscador y la inversión continua en centros de datos, explica la fuente.
En el nuevo contexto proporcionado por la IA, ya son cuatro las marcas que superan el billón de dólares, por este orden, las estadounidenses Google, Apple, Microsoft y Amazon.
Otro hito en la última lista es el ascenso de ChatGPT, que registró el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%.
Las marcas chinas en acenso
Destaca, igualmente, el aumento continuado de las marcas asiáticas en el mundo. De hecho ya son 23 las marcas del ranking originarias de esta región, lo que subraya, comentan los analistas, su creciente importancia en la economía global y su expansión en los mercados internacionales.
Este fenómeno se debe, agregan, a la velocidad y capacidad de ejecución de las marcas chinas, que interpretan con rapidez las señales del consumidor y actúan con decisión.
Dentro de ese grupo de empresas con mayor rendimiento y que han incrementado este año el valor de su marca se encuentran el Banco Agrícola de China (54 % más), Alibaba (51 %), el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) (49 %), Xiaomi (48 %), Tencent (45 %) y Ping An (41 %).
La tecnológica china Tencent regresa al ‘Top 10’ por primera vez desde 2023, en el octavo lugar y con un valor de marca de US$251.551 millones.