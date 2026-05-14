Zara supera a Nike como marca de moda más valiosa del mundo

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La española Zara, el buque insignia de Inditex, se ha convertido en 2026 en la marca de moda más valiosa del mundo en la lista anual que elabora Kantar, tras desbancar al líder histórico Nike.

Por : EFE La nueva edición del ranking BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, elaborado anualmente por la consultora global Kantar, ha situado a Zara con un valor para el negocio de más de US$44.000 millones, el mayor volumen en el sector de la moda, que siempre ha encabezado la estadounidense Nike. Los analistas concluyen que, en general, la lista ha dado un vuelco por la aceleración de la Inteligencia Artificial (IA) y precisan que Zara "es un claro ejemplo" de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas impulsadas por IA. La IA, aseguran, identifica las señales en las que confiar y relacionan lo que el consumidor hace con decisiones reales de negocio de forma rápida y segura.

En 2026, el valor conjunto de las 100 marcas más valiosas del mundo ha alcanzado la cifra récord de US$13,1 billones, un 22 % más que el año pasado.

Google se dispara

Google, gracias a un crecimiento del 57 % (US$1.484.895 millones), ha terminado con el periodo hegemónico de cuatro años consecutivos de Apple como primera marca de mayor valor del mundo (US$1.380.294 millones). El ascenso de Google se ha construido en torno a la integración de Gemini en todos los productos existentes, la introducción de funciones de agente en el buscador y la inversión continua en centros de datos, explica la fuente. En el nuevo contexto proporcionado por la IA, ya son cuatro las marcas que superan el billón de dólares, por este orden, las estadounidenses Google, Apple, Microsoft y Amazon. Otro hito en la última lista es el ascenso de ChatGPT, que registró el mayor aumento anual de valor de marca, con una subida del 285%.

Las marcas chinas en acenso