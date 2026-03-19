Documental 'Banana Days 1900': historia bananera y su auge en Honduras

Centroamérica & Mundo

Para la producción fueron entrevistados, entre otros, historiadores, escritores, economistas, periodistas, exfuncionarios, obreros supervivientes de la huelga bananera de 1954 y un hijo del escritor Ramón Amaya Amador, autor de la novela 'Prisión verde'.

POR EFE Parte de la historia hondureña y el auge de la industria bananera en el país centroamericano en el siglo XX, son recogidos en el documental 'Banana Days Honduras 1900', producido por Guillermo Mahchi y Asael Talavera y presentado este miércoles en Tegucigalpa. "Es la primera vez que ponemos el documental 'Banana Days Honduras 1900' a los historiadores, a la prensa, al mundo diplomático. Es la historia que parte de 1900 en Honduras, qué había, cuál era el futuro para este país y la aparición de la compañías bananeras que le cambiaron totalmente el destino a la costa norte", dijo Mahchi a EFE. Para la producción fueron entrevistados, entre otros, historiadores, escritores, economistas, periodistas, exfuncionarios, obreros supervivientes de la huelga bananera de 1954 y un hijo del escritor Ramón Amaya Amador, autor de la novela 'Prisión verde', que relata la historia de las compañías fruteras estadounidenses que comenzaron a establecerse en el país a finales del siglo XIX.

Mahchi subrayó que la producción es un aporte para la historia de la nación, como una radiografía, para que las nuevas generaciones se den cuenta de lo que sucedió desde 1900 con el auge bananero. Algunas imágenes fueron recogidas en otroras campos bananeros en los que en 1933 nacieron obreros de la Tela Railroad Company, subsidiaria de la United Brands, que tenían 21 años cuando ocurrió la huelga de 1954, que marcó el declive de las dos multinacionales que operaban en el país. La otra compañía que se instaló en el país fue la Standard Fruit Company.

El cineasta Asael Talavera dijo a EFE que el documental contiene seis capítulos, en los que se relata la historia bananera desde 1900 hasta 1954, "como el punto clímax y qué fue lo que pasó después de ello como una gran anécdota, o más que todo una reflexión de lo que pudo ser Honduras si hubieran seguido hasta este tiempo las bananeras". Para algunos detalles de la producción, se echó mano de inteligencia artificial (IA) y "fotografías de las Universidades de Harvard y Washington que nos dieron acceso a material inédito", agregó.

Opiniones divididas