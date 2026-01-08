Chiquita realiza la primera cosecha tras reactivar su operación en Panamá

Empresas & Management

Según la información disponible, esta primera cosecha se está embolsando en la empacadora de El Empalme, que emplea ahora entre 20 y 30 personas.

Por Agencia EFE La transnacional Chiquita realiza su primera cosecha de banano tras reactivar su operación en Panamá, que cerró a mediados de 2025, cuando despidió a 6.500 trabajadores y reportó pérdidas por US$75 millones, en medio de una huelga sindical por unas reformas a la seguridad social del país centroamericano. El portavoz de Chiquita Panamá, Alexander Gabarrete, dijo que esta "primera cosecha" tras el regreso de la empresa al país está destinada al "mercado nacional", según informó la cadena Telemetro desde una empacadora de la transnacional situada en la provincia occidental de Bocas del Toro, en el oeste del país.

Según la información disponible, esta primera cosecha se está embolsando en la empacadora de El Empalme, que emplea ahora entre 20 y 30 personas. "Esto nos sirve en dos vías: primero, realizar nuestra primera cosecha, enfocada al mercado nacional, y (segundo) ver el comportamiento de las empacadoras en base a los trabajos que se han venido realizando en cuanto a mantenimiento y reparación", dado que estuvieron cerradas varios meses, declaró Gabarrete. Las autoridades panameñas han informado que se espera que en febrero próximo comiencen las exportaciones de banano, que antes de la huelga sindical por la reforma a la seguridad social, que tuvo lugar entre abril y junio del año pasado, era el primer producto de exportación del país centroamericano. Chiquita Panamá explotaba unas 5.000 hectáreas de cultivos de banano en Bocas del Toro a través de una concesión, pero cerró luego de que el sindicato de la empresa, Sitraibana, inició en abril pasado un paro que se prolongó durante unos dos meses en rechazo a una reforma a la seguridad social ya vigente.