Donald Trump buscará extender más allá de 30 días su control sobre la Policía de Washington

Durante una intervención en el Kennedy Center, el mandatario cargó nuevamente contra los demócratas, acusándoles de "no hacer nada para frenar la delincuencia" en la ciudad y aseguró que la mayoría republicana en el Congreso aprobará la extensión sin ningún tipo de problemas.

Trump dijo que enviará una propuesta al Capitolio para ampliar la vigencia del control sobre el Departamento de Policía Metropolitana (MPD) de Washington D.C, que asumió este lunes por medio de una Declaración de Emergencia Nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles que pretende extender el control federal sobre las fuerzas del orden en Washington D.C. tras considerar que los 30 días estipulados inicialmente "no son suficientes" para "combatir el crimen" en la capital.

El republicano indicó que ha colaborado con la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, en los últimos seis meses, sin embargo afirmó que las cifras oficiales de criminalidad "son peores que nunca" y acusó a las autoridades locales de manipular las estadísticas.

La decisión de federalizar las fuerzas del orden de la capital ha generado polémica entre los detractores del mandatario y una gran parte de los residentes de la capital.

De acuerdo con datos de la Policía de Washington, los crímenes violentos han disminuido un 26 % durante los primeros seis meses del 2025 frente al mismo periodo del año anterior. De igual forma, los homicidios registran una caída del 12 %.

Trump agradeció al equipo que puso al frente de su estrategia para "limpiar" la ciudad, en especial a la fiscal general, Pam Bondi, e insistió que serán muy "transparentes", tras lo que lanzó una invitación a los medios para que acompañen a los agentes durante sus operativos.

En las primeras 24 horas de la campaña impulsada por Trump, la Casa Blanca indicó que se realizaron 23 arrestos por diversos delitos. También informaron que 850 agentes federales se encuentran ejecutando operativos en diversas zonas de la ciudad.

El presidente amenazó este miércoles nuevamente con tomar el control de las fuerzas policiales en otras ciudades con gobiernos locales demócratas como Chicago, Nueva York y Los Ángeles, las que asegura están "fuera de control".