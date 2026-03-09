Aprenda cuatro maneras de responder exitosamente preguntas inesperadas

Empresas & Management

Por revistaeyn.com Las personas no disfrutan que las tomen desprevenidas. Incluso los profesionales más experimentados me preguntan con frecuencia: “¿Qué hago cuando me ponen contra la pared?”. Les preocupa divagar, responder con evasivas o ponerse a la defensiva. Como experta en psicología laboral y coach ejecutivo, Melody Wilding ha pasado los últimos 15 años enseñando a líderes de empresas como Google y Amazon a comunicarse mejor.

"De repente todas las miradas están sobre ti y tienes que pensar rápido. Si te bloqueas, corres el riesgo de dar la impresión de que estás desorganizado o poco preparado. Pero si mantienes la calma, demuestras que puedes pensar con claridad bajo presión, lo cual es un elemento clave de la presencia ejecutiva", dice Wilding. 1. Hablar desde su área específica El instinto podría desviar la pregunta (“Probablemente no soy la mejor persona para comentar”) o suavizar la respuesta con advertencias (“Bueno, realmente no sé sobre otros departamentos, pero creo que quizá por lo que he escuchado...”). Ninguna de esas opciones genera confianza. En lugar de eso, Wilding aconseja definir claramente los límites de lo que sí sabe desde la perspectiva de su rol, su experiencia previa o la información a la que tiene acceso. Esto suena mucho más autoritario y permite aportar de forma significativa sin exagerar su conocimiento. Podría decir: “Desde la perspectiva del diseño gráfico, puedo decir que...”“Basado en las tres implementaciones de producto en las que he participado...”“Tengo visibilidad directa de nuestras conversaciones con el cliente [X], así que puedo comentar que...” 2. Ganar tiempo aclarando Cuando le toman por sorpresa, hacer una pregunta de vuelta puede ser una estrategia poderosa. No solo da un momento para ordenar ideas, sino que también puede proporcionar información concreta para estructurar su respuesta.