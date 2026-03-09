Guatemala: Moody’s evaluará la economía tras crecimiento de 4,1 %

Por revistaeyn.com /Agencias
Guatemala se prepara para una nueva evaluación de su estabilidad crediticia por parte de la agencia calificadora Moody’s, en un contexto de crecimiento económico sostenido y de esfuerzos del Gobierno por fortalecer la política fiscal y el clima de inversión.
Durante la primera reunión del año de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Minapa), autoridades económicas revisaron el desempeño macroeconómico de 2025 y las perspectivas para 2026.
El balance muestra una economía dinámica, con un crecimiento estimado del 4,1 %, mientras que el Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 62,21 puntos en febrero, reflejando expectativas favorables del sector productivo.
En este escenario, se confirmó que analistas de Moody’s visitarán Guatemala en los próximos meses para evaluar los cambios recientes en la economía y revisar la calidad crediticia del país. Actualmente, la calificadora mantiene la nota soberana en Ba1 con perspectiva estable, una posición que ubica a Guatemala un escalón por debajo del grado de inversión, nivel que el país mantiene sin modificaciones desde 2010.
Según especialistas del Ministerio de Finanzas Públicas, esta calificación refleja una combinación de estabilidad macroeconómica, niveles de endeudamiento manejables y disciplina fiscal, factores que han permitido al país mantener credibilidad ante los mercados internacionales.
Estrategia para mejorar el riesgo país
El subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, Alejandro García, explicó que el Gobierno implementa una estrategia transversal de riesgo país, orientada a fortalecer las condiciones para alcanzar el grado de inversión.
Esta estrategia abarca la gestión de ingresos fiscales, el control del gasto público, el manejo prudente de la deuda y el fortalecimiento de la transparencia institucional.
Como parte de este proceso, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó avances de su plan estratégico 2026-2030, alineado con el marco fiscal de mediano plazo del país.
Entre las iniciativas en marcha destaca la Iniciativa 6688, que propone modernizar la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de agilizar la inversión pública. A ello se suma el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes, desarrollado junto al Banco Mundial, que busca mejorar la administración del sistema financiero estatal y optimizar la gestión presupuestaria.
Reformas para impulsar la inversión pública
Dentro de la estrategia económica para 2025 también se incluyen reformas legales orientadas a acelerar la ejecución de proyectos de desarrollo. Una de ellas es la reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobada mediante el Decreto 2-2026, que busca facilitar la inversión pública a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).
Asimismo, el Decreto 3-2026 restituyó los techos presupuestarios previstos originalmente para 2026 tras la suspensión del Decreto 27-2025 del Presupuesto General del Estado.
Estas medidas han permitido mantener las prioridades gubernamentales en materia de infraestructura, servicios públicos y programas sociales.Como resultado, la inversión pública alcanzó el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), consolidando una tendencia de expansión fiscal iniciada en 2023 para mejorar las condiciones de crecimiento económico.
Manejo prudente de la deuda
Uno de los factores que las agencias calificadoras suelen observar con atención es el nivel de endeudamiento público.
En el caso de Guatemala, las autoridades económicas destacan que la deuda se mantiene dentro de parámetros prudentes, lo que permite reducir riesgos presupuestarios y asegurar el financiamiento de políticas de desarrollo.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía impulsa nuevas medidas para mejorar la competitividad del país.
La viceministra de Inversión y Competencia, Valeria Prado, destacó la creación de la Ventanilla Única de Comercio e Inversión, una plataforma destinada a facilitar los procesos para inversionistas, reducir la burocracia y fortalecer la transparencia institucional.
Esta iniciativa se complementa con una estrategia de transformación digital del Estado, que busca modernizar la administración pública y mejorar el clima de negocios.
Inversión extranjera y socios regionales
En materia de inversión extranjera directa (IED), Guatemala registró US$1,416.2 millones acumulados hasta septiembre de 2025.
Los sectores que recibieron mayor capital fueron:
● Actividades financieras y de seguros: 45.1 %
● Industrias manufactureras: 15.7 %
● Comercio y reparación de vehículos: 14.6 %
● Información y comunicaciones: 14.3 %
En cuanto al origen del capital, la mayor parte provino de Centroamérica y República Dominicana, lo que confirma el peso estratégico de la integración regional para el desarrollo económico del país.
Avances y desafíos para la economía guatemalteca
Durante la reunión de la Minapa, la viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal, Patricia Joachín, señaló que Guatemala ha logrado resultados relevantes en crecimiento económico y resiliencia fiscal, especialmente durante los últimos dos años.
El plan fiscal del Gobierno busca simultáneamente impulsar la inversión, fortalecer el desarrollo humano y consolidar la estabilidad macroeconómica, elementos clave para mejorar la percepción de riesgo país.
Sin embargo, el desafío central sigue siendo alcanzar el grado de inversión, una categoría que permitiría reducir los costos de financiamiento internacional y atraer mayores flujos de capital.
La próxima visita de Moody’s será, por tanto, un momento clave para evaluar si los avances recientes en política fiscal, inversión pública y competitividad logran consolidar la confianza de los mercados.
Mientras tanto, Guatemala mantiene un equilibrio entre estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y reformas institucionales, aunque todavía enfrenta el reto de fortalecer su capacidad fiscal y acelerar las inversiones para dar el salto definitivo hacia el grado de inversión.