Guatemala: Moody’s evaluará la economía tras crecimiento de 4,1 %

Durante la primera reunión del año de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (Minapa), autoridades económicas revisaron el desempeño macroeconómico de 2025 y las perspectivas para 2026.

Guatemala se prepara para una nueva evaluación de su estabilidad crediticia por parte de la agencia calificadora Moody’s, en un contexto de crecimiento económico sostenido y de esfuerzos del Gobierno por fortalecer la política fiscal y el clima de inversión.

El balance muestra una economía dinámica, con un crecimiento estimado del 4,1 %, mientras que el Índice de Confianza de la Actividad Económica alcanzó 62,21 puntos en febrero, reflejando expectativas favorables del sector productivo.

En este escenario, se confirmó que analistas de Moody’s visitarán Guatemala en los próximos meses para evaluar los cambios recientes en la economía y revisar la calidad crediticia del país. Actualmente, la calificadora mantiene la nota soberana en Ba1 con perspectiva estable, una posición que ubica a Guatemala un escalón por debajo del grado de inversión, nivel que el país mantiene sin modificaciones desde 2010.

Según especialistas del Ministerio de Finanzas Públicas, esta calificación refleja una combinación de estabilidad macroeconómica, niveles de endeudamiento manejables y disciplina fiscal, factores que han permitido al país mantener credibilidad ante los mercados internacionales.

Estrategia para mejorar el riesgo país

El subdirector de Análisis y Política Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas, Alejandro García, explicó que el Gobierno implementa una estrategia transversal de riesgo país, orientada a fortalecer las condiciones para alcanzar el grado de inversión.

Esta estrategia abarca la gestión de ingresos fiscales, el control del gasto público, el manejo prudente de la deuda y el fortalecimiento de la transparencia institucional.

Como parte de este proceso, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) presentó avances de su plan estratégico 2026-2030, alineado con el marco fiscal de mediano plazo del país.

Entre las iniciativas en marcha destaca la Iniciativa 6688, que propone modernizar la Ley de Contrataciones del Estado con el objetivo de agilizar la inversión pública. A ello se suma el proyecto Finanzas Públicas Inteligentes, desarrollado junto al Banco Mundial, que busca mejorar la administración del sistema financiero estatal y optimizar la gestión presupuestaria.

Reformas para impulsar la inversión pública

Dentro de la estrategia económica para 2025 también se incluyen reformas legales orientadas a acelerar la ejecución de proyectos de desarrollo. Una de ellas es la reforma a la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, aprobada mediante el Decreto 2-2026, que busca facilitar la inversión pública a través de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede).

Asimismo, el Decreto 3-2026 restituyó los techos presupuestarios previstos originalmente para 2026 tras la suspensión del Decreto 27-2025 del Presupuesto General del Estado.