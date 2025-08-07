Centroamérica & Mundo

Donald Trump planea aranceles del 100 % a chips y semiconductores

Con esta decisión, el neoyorquino busca traer este tipo de producción al país para favorecer la industria.

    Washington (United States), 05/08/2025.- U.S. President Donald Trump takes questions after signing an executive order establishing a task force to oversee the Los Angeles 2028 Olympic Games in the South Court Auditorium of the White House, in Washington, DC, USA, 05 August 2025. The task force will assist in coordination between officials with the city of Los Angeles, LA28, and the federal government as they prepare for the 2028 Olympic Games. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

     SAMUEL CORUM / POOL / EFE
2025-08-07

POR EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que impondrá un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores para forzar que estos se fabriquen en su país.

“Vamos a aplicar un arancel muy elevado a los chips y semiconductores. Pero la buena noticia para empresas como Apple es que si fabrican en Estados Unidos o se han comprometido a fabricar sin lugar a dudas en Estados Unidos, no se les aplicará ningún cargo”, aseguró el mandatario durante un evento en el Despacho Oval.

El republicano, que esta semana avanzó su intención de anunciar gravámenes a esos componentes de alta tecnología, dijo que “a todos los chips y semiconductores que entren a Estados Unidos se les aplicará un arancel del 100 %”.

EEUU dice usará su 'capacidad de presión' en negociaciones con China

De hecho, lo expuso durante un acto con el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, con quien presentó una nueva alianza en esta línea.

Donald Trump impone aranceles del 50 % a la importación del cobre

La compañía subirá a 600.000 millones de dólares sus inversiones en el país, ampliando su producción y creando puestos de trabajo, con el fin de evitar los aranceles de Trump.

Redacción web
EFE

Diplomacia
|
Aranceles
|
semiconductores
|
Donald Trump
|
Tim Cook
|
Estados Unidos
|
Washington
|

