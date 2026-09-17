EE.UU. abre un frente arancelario contra petróleo ruso: China e India quedan en la mira

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La nueva ley permite a Donald Trump imponer aranceles de hasta el 100 % a países que compren hidrocarburos rusos. Washington busca recortar los ingresos que financian la guerra en Ucrania, presionar a los socios comerciales de Moscú y reforzar las sanciones contra Irán, aunque su aplicación podría tensionar todavía más el mercado energético.

Por: Revistaeyn.com Estados Unidos decidió trasladar la presión sobre Rusia a un terreno más amplio y potencialmente más disruptivo: el comercio con los países que todavía compran su petróleo y gas. La Cámara de Representantes aprobó la Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, un paquete que ya había recibido el respaldo del Senado y queda pendiente de la firma del presidente Donald Trump. La norma autoriza al mandatario a imponer aranceles de hasta el 100% a las importaciones procedentes de grandes compradores de hidrocarburos rusos, con China e India como principales destinatarios del mensaje. No se trata, por ahora, de un arancel automático ni universal. La ley entrega a la Casa Blanca una facultad que podrá aplicar, modular o suspender, y contempla excepciones para los países que demuestren avances en la reducción de su dependencia energética de Rusia. Esa flexibilidad es central para entender el movimiento: Washington no solamente suma una sanción, sino que incorpora una poderosa herramienta de negociación. El Kremlin calificó la aprobación como un “paso inamistoso”. Su portavoz, Dmitri Peskov, afirmó además que nuevas sanciones dificultarán los esfuerzos para alcanzar un arreglo negociado en Ucrania. Moscú intenta así presentar la medida como un obstáculo para el diálogo que Estados Unidos pretende reanudar, mientras Washington la concibe como una manera de elevar el costo de la negativa rusa a detener la guerra.

Castigar al comprador para debilitar al vendedor

Las sanciones occidentales aplicadas desde 2022 no consiguieron retirar completamente el crudo ruso del mercado. En buena medida, modificaron sus rutas. Rusia redirigió cargamentos antes destinados a Europa hacia Asia, con descuentos y mediante una red de intermediarios, aseguradoras y buques —la denominada “flota fantasma”— que le permitió preservar una parte importante de sus ingresos energéticos. La nueva ley busca actuar sobre ese punto débil. En lugar de concentrarse únicamente en empresas y bancos rusos, amenaza el acceso al mercado estadounidense de terceros países que sostienen la demanda. Para China, India y Turquía, continuar comprando energía rusa podría tener como contrapartida aranceles sobre los bienes que venden a Estados Unidos. Es una forma de sanción secundaria: obliga a gobiernos y empresas que no participan formalmente de las restricciones occidentales a calcular si el ahorro obtenido con el petróleo ruso compensa el riesgo de perder competitividad en el mercado estadounidense. La presión llega, además, en un momento de mayor fragilidad para el sector energético ruso. Los ataques ucranianos contra refinerías, depósitos y puertos han reducido capacidad de procesamiento y provocado tensiones en el suministro interno. Al mismo tiempo, el gasto militar, la inflación y las dificultades para acceder a tecnología y repuestos amplían el costo económico de la guerra.

¿Un guiño de Washington a Europa?