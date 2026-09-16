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Sequía y precios de los combustibles desafían a la gestión de Arévalo

El Gobierno de Bernardo Arévalo, en Guatemala, anunció ayuda alimentaria, importaciones sin arancel y un precio máximo para los combustibles. El Congreso incide en una parte de la respuesta, pero el principal examen será la velocidad de ejecución del propio Ejecutivo.

Por: Revistaeyn.com Guatemala enfrenta dos urgencias que convergen sobre el costo de vida: la reducción de las lluvias, que ya afecta la producción de granos básicos, y el alza de los combustibles, que encarece el transporte, la actividad productiva y el abastecimiento. La respuesta anunciada este miércoles 16 de septiembre por el Gobierno combina medidas que pueden activarse desde el Ejecutivo con otras que todavía debe completar el circuito legislativo. Esa diferencia es central para evaluar si la efectividad en la ejecución de las políticas públicas involucradas obedece al Congreso o a la capacidad administrativa del gobierno de Bernardo Arévalo. Por lo pronto, la presión social ya es visible. El aumento del diésel provocó bloqueos y caravanas de transportistas, mientras distintos sectores cuestionan que las soluciones sean temporales. El Ejecutivo, a su vez, intenta mostrar que avanza en ambos frentes: pidió acelerar la entrada en vigor del Decreto 21-2026 y presentó un plan de respuesta a la sequía que prevé asistencia para más de 1,2 millones de familias.

Combustibles una ley aprobada que aún no opera

El Decreto 21-2026 fue aprobado por el Congreso el 9 de septiembre y fija, hasta el 31 de diciembre, precios máximos de Q39 por galón para el diésel y la gasolina regular y de Q41 para la gasolina superior. También autoriza un mecanismo de compensación de hasta Q2.500 millones, financiado mediante movimientos y espacios dentro del presupuesto estatal. Sin embargo, el tope todavía no puede aplicarse. Al 16 de septiembre, el Ejecutivo esperaba que la Junta Directiva del Congreso remitiera el decreto para su sanción. La Constitución otorga al Legislativo un plazo máximo de diez días para ese traslado, por lo que la demora señalada por Arévalo era políticamente sensible, pero todavía se encontraba dentro del procedimiento constitucional. Incluso después de recibir el texto, el alivio no será automático. El Presidente deberá sancionarlo y promulgarlo; luego deberá publicarse y el Ministerio de Energía y Minas emitir el reglamento que activa el mecanismo. La Constitución concede al Ejecutivo hasta 15 días para ejercer el veto, aunque Arévalo ha manifestado su respaldo a la norma. El Gobierno puede acortar ese tramo, pero ya no podrá atribuirlo al Congreso una vez que reciba el decreto. La aplicación también exigirá capacidad financiera y operativa. El fondo compensará la diferencia entre el precio de referencia y el costo reconocido, puede concluir si se agota la disponibilidad presupuestaria y requiere reprogramaciones en varias carteras. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor deberán fiscalizar las estaciones. La ley resuelve el precio que pagará el consumidor mientras tenga recursos; no elimina la exposición del país al mercado internacional ni sustituye una política energética de largo plazo.

Sequía la barrera principal está en la ejecución

En la respuesta a la sequía, el Congreso no aparece como el cuello de botella inmediato. El Gobierno informó que ya liberó cuatro contingentes con arancel cero para importar frijol, maíz blanco y maíz amarillo. Esa medida puede reforzar la oferta nacional y moderar presiones de precios, aunque su efecto dependerá de la llegada efectiva de las importaciones y no compensa por sí misma las pérdidas de los pequeños productores. El segundo componente es la asistencia alimentaria. El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) identificó Q500 millones para compras bajo el liderazgo de la Conred y mediante el Programa Mundial de Alimentos. La meta oficial es atender a 1.212.178 familias entre septiembre y diciembre: 134.121 en septiembre, 162.766 en octubre, 496.912 en noviembre y 418.379 en diciembre. El calendario revela el desafío. Cerca de tres cuartas partes de la cobertura anunciada se concentra en noviembre y diciembre. Por tanto, el plan tiene una fase inmediata, pero la mayor parte de su alcance llegará después. La rapidez dependerá de padrones confiables, compras, logística, coordinación entre Desarrollo Social, Ministerio de Agricultura, la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Conred, y activación de centros de operaciones de emergencia municipales. Son tareas bajo control administrativo, aunque sujetas a capacidades territoriales desiguales. El Gobierno también prevé ampliar el Registro Social de Hogares a 40 municipios del corredor seco, activar eventualmente un bono de emergencia y desplegar seguros agrícolas, recuperación productiva, huertos y sistemas de agua. Estas líneas trazan una respuesta más estructural, pero todavía necesitan cronogramas, responsables, metas verificables y financiamiento identificable para convertirse en ejecución.

Abastecimiento no equivale a seguridad alimentaria