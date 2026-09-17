Grupo español Cox establece en Panamá su sede regional para América

"La decisión responde al creciente peso estratégico de la región en el negocio de Cox, al concentrar aproximadamente el 95 % de su actividad", indicó el grupo español, cuyo presidente ejecutivo, Enrique Riquelme, alternará su actividad entre Panamá y España.

El grupo español Cox, especializado en infraestructura de agua y energía, anunció el establecimiento de su sede para América en Panamá, desde donde impulsará una estrategia para la región que involucra un plan de inversión de más de US$7.000 millones.

En un comunicado distribuido en Panamá, el Grupo Cox recalcó que en los últimos meses ha anunciado la construcción en México de lo que será la mayor desaladora de América Latina, así como nuevos proyectos energéticos en Panamá y Guatemala o la puesta en marcha de su primera concesión en Brasil.

En este contexto, la compañía cuenta con un plan de inversiones previsto superior a los 7.000 millones de dólares en proyectos estratégicos de agua y energía en la región, con el objetivo de impulsar infraestructuras críticas para el desarrollo económico y la resiliencia hídrica y energética de estos mercados, precisó la misiva oficial.

Cox explicó que "la nueva organización combina una dirección corporativa global desde España, donde se mantiene la sede del Grupo y se gestionará la Service Co, mientras que Panamá se convertirá en la plataforma regional para las Américas y gestionará la Asset Co".

Por su parte, en México se mantendrá la gestión de todos los activos del Grupo en el país, uno de los mercados estratégicos para su crecimiento tras la compra de Iberdrola México.

"El refuerzo de la presencia regional permitirá acompañar de forma más cercana proyectos estratégicos como Rosarito, la mayor desaladora para consumo humano, recientemente adjudicada en México y llamada a convertirse en la mayor de América Latina, o en Panamá, donde Cox ha reforzado recientemente su posicionamiento con la adjudicación de un contrato de suministro de energía eólica a largo plazo".