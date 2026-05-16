Xi confirma visita a EE.UU. y recibe a Putin: ¿qué mensaje hay detrás de la secuencia?

Por: Norma Lezcano - Revistaeyn.com
La secuencia diplomática de las últimas horas probablemente sea una de las señales geopolíticas más importantes de este año.
Apenas terminada la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín —que ya había dejado la sensación de una operación silenciosa de estabilización global—, China confirmó que Xi visitará oficialmente Estados Unidos en septiembre. Casi en simultáneo, Pekín anunció que Vladimir Putin llegará la próxima semana a China.
Visto de manera aislada, cada movimiento puede interpretarse como parte normal de la diplomacia entre potencias. Pero observados en conjunto, sugieren algo más profundo: los tres grandes polos de poder del sistema internacional parecen estar entrando en una etapa de coordinación pragmática para administrar riesgos globales y evitar escenarios de descontrol económico, energético y militar.
Y precisamente por eso, Irán empieza a mostrar señales de inquietud estratégica.
La advertencia iraní ante Naciones Unidas sobre el estrecho de Ormuz —afirmando que los países que respalden la resolución impulsada por Estados Unidos “compartirán responsabilidad internacional” por una eventual escalada militar— parece menos un mensaje de fortaleza que una señal de presión defensiva frente a un tablero internacional que empieza a moverse en otra dirección.
Cumbre China-EE.UU. dejó más que acuerdos comerciales
La lectura inicial de la cumbre Trump-Xi estuvo muy enfocada en estabilidad financiera, comercio y desaceleración de tensiones bilaterales. Pero el dato más relevante quizás sea otro: ambas potencias empezaron a reconstruir mecanismos de administración estratégica compartida.
China confirmó que Xi Jinping realizará una visita de Estado a Estados Unidos en septiembre tras aceptar la invitación de Trump. Al mismo tiempo, ambos líderes acordaron mantener contactos permanentes y coordinar posiciones hacia futuras cumbres de APEC y G20.
Eso ocurre en un contexto delicado: inflación todavía elevada en varias economías; tensiones energéticas globales; cadenas logísticas sensibles; desaceleración manufacturera; fragilidad financiera en Europa y riesgo de shock petrolero si Ormuz permanece inestable.
Y ahí aparece la segunda pieza clave: Rusia.
Putin llega a China en un momento particularmente sensible
La visita de Putin a China apenas días después de la cumbre Trump-Xi tiene un valor simbólico enorme.
Pekín está mostrando simultáneamente capacidad de interlocución con Washington y mantenimiento de su alianza estratégica con Moscú. Es una forma de presentarse como potencia indispensable para cualquier equilibrio global futuro.
Pero además, hay otro dato importante: China parece estar evitando quedar atrapada en dinámicas de confrontación ilimitada.
Durante los últimos años, la alianza China-Rusia funcionó en gran parte como bloque de resistencia frente a Occidente. Sin embargo, la situación actual luce diferente. Lo que empieza a emerger no es exactamente un alineamiento ideológico, sino un intento de estabilización entre hegemones.
Los tres necesitan algo. Trump necesita evitar un shock energético y financiero global en plena transición económica estadounidense; China necesita estabilidad comercial y marítima para sostener crecimiento y exportaciones y Rusia necesita evitar quedar completamente subordinada a un escenario de guerra permanente que desgaste su economía.
Eso no elimina rivalidades profundas. Pero sí crea incentivos para administrar límites.
En ese nuevo tablero, Irán pierde centralidad estratégica
Aquí aparece probablemente el cambio más delicado de fondo.
Durante años, Irán logró ampliar su margen geopolítico porque existía una fuerte fragmentación entre grandes potencias. China y Rusia funcionaban como contrapesos diplomáticos frente a Washington y eso le permitía a Teherán resistir sanciones, sostener influencia regional y utilizar Ormuz como herramienta de presión.
Pero si Estados Unidos, China y Rusia empiezan a converger aunque sea mínimamente en un objetivo común —evitar una ruptura sistémica global—, el espacio estratégico iraní se reduce.
Y las señales recientes apuntan precisamente a eso.
El nuevo borrador de resolución sobre Ormuz impulsado por Washington ya no incluye referencias al Capítulo VII de la ONU —el mecanismo que habilita uso de fuerza militar—, precisamente para evitar vetos automáticos de China y Rusia.
Es decir: Estados Unidos adaptó el texto para construir una coalición diplomática más amplia y menos confrontativa. Y lo más significativo es que países del Golfo como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait respaldan la iniciativa.
Eso deja a Irán frente a un escenario incómodo: menor margen diplomático; menor posibilidad de escalar sin costos; y creciente percepción internacional de que Ormuz ya no es solamente una disputa regional sino un problema sistémico global.
La prioridad global vuelve a ser la estabilidad
La clave estratégica probablemente sea esta: el sistema internacional parece estar entrando en una fase donde las grandes potencias priorizan estabilidad antes que expansión del conflicto.
No porque hayan dejado de competir. Ni porque desaparezcan las tensiones sobre Taiwán, Ucrania o tecnología. Sino porque el nivel de fragilidad económica mundial volvió demasiado peligroso cualquier descontrol simultáneo.
Eso ayuda a explicar por qué:
* Trump y Xi reconstruyen diálogo directo;
* China recibe a Putin sin romper puentes con Washington;
* los países del Golfo apoyan mecanismos multilaterales sobre Ormuz;
* Rusia y China muestran menos disposición a blindar automáticamente cada movimiento iraní.
En ese contexto, la advertencia iraní sobre “responsabilidad internacional” parece reflejar algo más profundo: Teherán percibe que el tablero global empieza a ordenarse sin él. Cuando los grandes actores del sistema comienzan a coordinar estabilidad, los espacios para estrategias de resistencia prolongada suelen reducirse rápidamente.