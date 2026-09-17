Empresas & Management

Del cargo a la conversación: las mujeres que redefinen la influencia en Centroamérica

Estrategia & Negocios presentará el primer estudio regional de Social Listening sobre mujeres en los negocios, la inversión y la innovación. Desarrollada en exclusiva por Upgrade Comunicación para E&N, la investigación revelará quiénes impulsan la conversación digital y qué temas están definiendo una nueva dimensión de la influencia femenina.

Por: Revistaeyn.com ¿Qué hace influyente a una mujer de negocios en la era digital? El cargo que ocupa sigue siendo relevante, pero ya no ofrece por sí solo una respuesta completa. La influencia también se construye mediante la capacidad de instalar temas, compartir conocimiento, movilizar comunidades y vincular una trayectoria profesional con las conversaciones que están transformando a las empresas y la sociedad. Estrategia & Negocios se prepara para presentar una investigación que permitirá observar esa nueva dimensión del liderazgo: el Primer Estudio de Social Listening sobre mujeres en los negocios, la inversión y la innovación en Centroamérica y República Dominicana, desarrollado en exclusiva por Upgrade Comunicación para E&N. El estudio identificará a las mujeres que amplifican la conversación empresarial regional y mostrará cuáles son los temas, atributos, industrias y narrativas que configuran hoy su influencia en el ecosistema digital. Los resultados serán presentados en el marco de Mujeres Desafiantes de la Década, el gran encuentro que E&N realizará el próximo 15 de octubre en el Centro de Convenciones de San José, Costa Rica, como punto culminante de la celebración por los primeros diez años de esta plataforma editorial y de eventos.

Mucho más que contar menciones

La investigación analizó más de 35.000 registros procedentes de medios digitales y redes sociales en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El período estudiado se extiende desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2026, lo que permite observar dos años completos de conversación pública. La metodología de Social Listening combinó análisis cuantitativo y cualitativo. El monitoreo, realizado mediante la plataforma Meltwater, incluyó publicaciones generadas por personas, empresas, organizaciones, medios de comunicación, instituciones públicas y otros actores relevantes del ecosistema digital. Pero el estudio no fue diseñado como una simple medición de visibilidad. Su propósito es comprender cómo se construye la conversación regional sobre liderazgo femenino en los negocios: qué temas consiguen instalarse, cuáles son los atributos asociados a las líderes, qué barreras y oportunidades aparecen con mayor frecuencia y qué diferencias existen entre los siete mercados analizados. También permitirá reconocer quiénes impulsan esa conversación. Medios, empresas, organismos multilaterales, gobiernos, gremios y líderes de opinión forman parte de una red de interacciones que contribuye a proyectar —o limitar— la presencia de las mujeres dentro de la agenda económica.

El nuevo mapa de la influencia regional

El informe presentará un Top 100 regional y clasificaciones con las mujeres de mayor influencia en cada uno de los siete mercados estudiados. El valor de esos listados, sin embargo, estará en la lectura que los acompaña. La investigación permitirá conocer qué modelos de liderazgo encuentran mayor resonancia, cuáles son las industrias donde la voz femenina adquiere más presencia y qué asuntos conectan a las líderes con sus comunidades. También mostrará dónde existen silencios, oportunidades de comunicación y conversaciones que todavía necesitan ser ampliadas. Para empresas, marcas, instituciones financieras, gremios y organizaciones, este mapa ofrecerá una lectura estratégica de un segmento decisivo. Permitirá comprender no solamente quiénes ocupan un espacio en la conversación, sino por qué consiguen hacerlo, alrededor de qué valores se construye su reconocimiento y qué expectativas está expresando el entorno digital sobre el liderazgo femenino.

Diez años y una plataforma que evoluciona