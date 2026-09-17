Costos logísticos aumentarían hasta 15% para empresas en Latinoamérica

Empresas & Management

La recomendación de WTW Corredores de Seguros es que las empresas revisen sus escenarios de exposición antes de que los efectos del fenómeno se traduzcan en interrupciones, y que integren el riesgo climático en sus procesos corporativos de gestión de riesgos y toma de decisiones.

Por revistaeyn.com El desarrollo del Fenómeno de El Niño durante 2026 es un factor adicional de presión para las empresas latinoamericanas, no solo por sus efectos sobre el clima, sino por las eventuales consecuencias sobre los costos de operación, el suministro de agua y energía, la disponibilidad de materias primas, la logística y la continuidad de los negocios. De acuerdo con el análisis de WTW Corredores de Seguros, la región enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad ante la evolución del fenómeno. La alteración de los patrones de lluvia ya está generando sequías y escasez de agua en algunas zonas, mientras otras podrían experimentar un aumento de lluvias intensas.

Para las compañías, estos cambios pueden traducirse directamente en números. WTW identifica entre los principales impactos potenciales las restricciones en el suministro de agua y energía, mayores costos de operación, abastecimiento y transporte, retrasos en materias primas e insumos críticos, interrupciones provocadas por incendios y riesgos de incumplimiento de compromisos contractuales. Los expertos señalan que los costos logísticos podrían aumentar hasta un 15 % debido a cuellos de botella en el transporte. “El riesgo climático dejó de ser un asunto que las empresas pueden manejar únicamente desde el área de seguros. Tiene implicaciones sobre costos, producción, abastecimiento, logística, servicio al cliente y, en última instancia, sobre los resultados del negocio”, señaló Mauricio Granados, gerente general de WTW Corredores de Seguros. Uno de los puntos que requiere mayor atención es la disponibilidad energética. La reducción de los niveles de los embalses implica una disminución en la capacidad de generación hidroeléctrica y obligar a algunos mercados a recurrir a fuentes térmicas más costosas.