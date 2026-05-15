México: cae en EE.UU. exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusado por narcotráfico

Por: Revistaeyn.com
El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, ya se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.
La noticia sacudió al sistema político y de seguridad mexicano porque se trata del primero de los diez funcionarios señalados por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico que termina en manos federales norteamericanas.
Las primeras versiones hablaban de una captura en Arizona. Sin embargo, distintas fuentes vinculadas a la investigación y periodistas especializados en narcotráfico comenzaron a instalar otra hipótesis: que Mérida Sánchez no habría sido arrestado en un operativo tradicional, sino que se habría entregado voluntariamente a autoridades estadounidenses a inicios de esta semana.
Esa diferencia no es menor. Si efectivamente existió una entrega negociada, el caso podría derivar en un esquema de cooperación judicial o incluso en la figura de testigo protegido.
Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el gobierno mexicano emitieron una versión definitiva sobre las condiciones exactas de su llegada a territorio estadounidense. Lo único confirmado es que el exfuncionario aparece registrado en la base federal penitenciaria de EE.UU. y ya está bajo jurisdicción de Nueva York.
El caso se conecta directamente con la gran ofensiva judicial que Washington lanzó contra la estructura de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
En abril, fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaron acusaciones contra una red de funcionarios, policías y operadores presuntamente vinculados al cartel. Entre ellos apareció el nombre de Gerardo Mérida Sánchez.
La acusación es explosiva
Según documentos judiciales estadounidenses, Mérida Sánchez habría recibido más de US$100.000 mensuales en efectivo por parte de Los Chapitos a cambio de garantizar protección institucional a sus operaciones.
La acusación sostiene que, durante 2023 y 2024, el entonces secretario de Seguridad de Sinaloa no solo evitó detener a integrantes del cartel, sino que además les filtró información sensible sobre operativos antidrogas.
Fiscales estadounidenses afirman que el exfuncionario alertó anticipadamente sobre al menos diez redadas contra laboratorios clandestinos, permitiendo que operadores del cartel retiraran drogas, químicos y personal antes de la llegada de las fuerzas de seguridad.
La dimensión institucional del caso es particularmente delicada para México. Mérida Sánchez no era un policía local de bajo rango. Era un general retirado del Ejército mexicano, excomandante militar y exdirector de la Escuela Militar de Inteligencia. Su perfil representaba precisamente el tipo de figura que históricamente el Estado mexicano utilizó para intentar transmitir control y profesionalización en materia de seguridad.
Por eso, su caída tiene un impacto político mucho más amplio que el de una investigación criminal ordinaria.
En Washington, el caso comienza a ser leído como una prueba concreta de la infiltración estructural del narcotráfico en áreas sensibles del aparato estatal mexicano. Y ocurre además en un momento especialmente tenso en la relación bilateral, marcado por una presión creciente de Estados Unidos sobre México para mostrar resultados verificables en la lucha contra el fentanilo y las redes del Cártel de Sinaloa.
El movimiento también se produce en medio de un contexto más amplio: negociaciones judiciales, entregas pactadas y cooperación creciente entre integrantes del Cártel de Sinaloa y autoridades estadounidenses. En las últimas semanas, distintos reportes en EE.UU. señalaron posibles conversaciones entre líderes de Los Chapitos y fiscales federales para explorar acuerdos de culpabilidad y reducción de condenas.
En ese tablero, la posible entrega voluntaria de un exsecretario de Seguridad estatal introduce una nueva variable de enorme sensibilidad: qué información podría estar dispuesto a entregar y hasta dónde podría escalar políticamente la investigación.
Porque si Gerardo Mérida Sánchez efectivamente comenzó a cooperar con la Justicia estadounidense, el caso podría dejar rápidamente de ser un expediente sobre corrupción policial para transformarse en algo mucho más profundo: una investigación sobre el grado real de penetración del narcotráfico dentro del poder político y de seguridad mexicano.