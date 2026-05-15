México: cae en EE.UU. exsecretario de Seguridad de Sinaloa, acusado por narcotráfico

Por: Revistaeyn.com

El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración de Rubén Rocha Moya, ya se encuentra bajo custodia de autoridades estadounidenses y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York.

La noticia sacudió al sistema político y de seguridad mexicano porque se trata del primero de los diez funcionarios señalados por la Justicia de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico que termina en manos federales norteamericanas.

Las primeras versiones hablaban de una captura en Arizona. Sin embargo, distintas fuentes vinculadas a la investigación y periodistas especializados en narcotráfico comenzaron a instalar otra hipótesis: que Mérida Sánchez no habría sido arrestado en un operativo tradicional, sino que se habría entregado voluntariamente a autoridades estadounidenses a inicios de esta semana.

Esa diferencia no es menor. Si efectivamente existió una entrega negociada, el caso podría derivar en un esquema de cooperación judicial o incluso en la figura de testigo protegido.

Hasta el momento, ni el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni el gobierno mexicano emitieron una versión definitiva sobre las condiciones exactas de su llegada a territorio estadounidense. Lo único confirmado es que el exfuncionario aparece registrado en la base federal penitenciaria de EE.UU. y ya está bajo jurisdicción de Nueva York.

El caso se conecta directamente con la gran ofensiva judicial que Washington lanzó contra la estructura de Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En abril, fiscales del Distrito Sur de Nueva York revelaron acusaciones contra una red de funcionarios, policías y operadores presuntamente vinculados al cartel. Entre ellos apareció el nombre de Gerardo Mérida Sánchez.