'Recursos del mañana' que redefinirán la estrategia empresarial, según EY

Las megatendencias, según EY, emergen cuando dos o más de estas fuerzas interactúan y generan transformaciones estructurales que redefinen industrias, modelos de negocio y dinámicas competitivas.

Anticipar el cambio se convirtió en una ventaja estratégica. Bajo esta premisa, EY presentó el capítulo “Nuevas fronteras: Los recursos del mañana”, como parte de su serie Megatendencias 2026, una iniciativa que identifica disrupciones macroeconómicas globales e intersectoriales impulsadas por la convergencia de cuatro fuerzas primarias: tecnología, demografía, sostenibilidad y geopolítica.

Los recursos estratégicos que sostendrán la competitividad empresarial están cambiando. Más allá del capital o la infraestructura física.

“Este capítulo plantea una pregunta central para líderes empresariales y de política pública: ¿qué entendemos hoy por “recursos” y qué implicaciones tiene esa definición para operar, crecer y adaptarse?”, aseguró Rodolfo Fuentes, socio de Technology Consulting.

Para el experto, el concepto se expande más allá de los insumos tradicionales y se conecta con habilitadores cada vez más determinantes para el desempeño organizacional en la era humano-máquina.

A lo largo del análisis, EY describe cuatro ejes que ayudan a enmarcar esta conversación: en primer lugar, sitúa el talento como un portafolio de capacidades que combina habilidades humanas con capacidades tecnológicas.

Bajo este enfoque, la disponibilidad de talento y la productividad se relacionan con la capacidad de integrar personas y tecnología y con impulsar modelos de aprendizaje continuo.