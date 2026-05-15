'Recursos del mañana' que redefinirán la estrategia empresarial, según EY

Por revistaeyn.com
Anticipar el cambio se convirtió en una ventaja estratégica. Bajo esta premisa, EY presentó el capítulo “Nuevas fronteras: Los recursos del mañana”, como parte de su serie Megatendencias 2026, una iniciativa que identifica disrupciones macroeconómicas globales e intersectoriales impulsadas por la convergencia de cuatro fuerzas primarias: tecnología, demografía, sostenibilidad y geopolítica.
Las megatendencias, según EY, emergen cuando dos o más de estas fuerzas interactúan y generan transformaciones estructurales que redefinen industrias, modelos de negocio y dinámicas competitivas.
Los recursos estratégicos que sostendrán la competitividad empresarial están cambiando. Más allá del capital o la infraestructura física.
“Este capítulo plantea una pregunta central para líderes empresariales y de política pública: ¿qué entendemos hoy por “recursos” y qué implicaciones tiene esa definición para operar, crecer y adaptarse?”, aseguró Rodolfo Fuentes, socio de Technology Consulting.
Para el experto, el concepto se expande más allá de los insumos tradicionales y se conecta con habilitadores cada vez más determinantes para el desempeño organizacional en la era humano-máquina.
A lo largo del análisis, EY describe cuatro ejes que ayudan a enmarcar esta conversación: en primer lugar, sitúa el talento como un portafolio de capacidades que combina habilidades humanas con capacidades tecnológicas.
Bajo este enfoque, la disponibilidad de talento y la productividad se relacionan con la capacidad de integrar personas y tecnología y con impulsar modelos de aprendizaje continuo.
En segundo lugar, la migración como infraestructura económica, proponiendo verla como un componente estructural que requiere planificación y coordinación, con implicaciones para gobiernos, empleadores y comunidades, especialmente en un escenario donde la movilidad influye en los mercados laborales y en la configuración de sociedades y economías.
Como tercer punto EY enfatiza la confianza como un activo estratégico, como un elemento que puede gestionarse, fortalecerse y escalarse, particularmente en ecosistemas digitales donde las organizaciones dependen de interacciones complejas entre múltiples actores.