Empresas & Management

'Recursos del mañana' que redefinirán la estrategia empresarial, según EY

Las megatendencias, según EY, emergen cuando dos o más de estas fuerzas interactúan y generan transformaciones estructurales que redefinen industrias, modelos de negocio y dinámicas competitivas.

  • 'Recursos del mañana' que redefinirán la estrategia empresarial, según EY

    Los recursos estratégicos que sostendrán la competitividad empresarial están cambiando. Más allá del capital o la infraestructura física. Foto de SmileStudioAP / Getty Images
2026-05-15

Por revistaeyn.com

Anticipar el cambio se convirtió en una ventaja estratégica. Bajo esta premisa, EY presentó el capítulo “Nuevas fronteras: Los recursos del mañana”, como parte de su serie Megatendencias 2026, una iniciativa que identifica disrupciones macroeconómicas globales e intersectoriales impulsadas por la convergencia de cuatro fuerzas primarias: tecnología, demografía, sostenibilidad y geopolítica.

Las megatendencias, según EY, emergen cuando dos o más de estas fuerzas interactúan y generan transformaciones estructurales que redefinen industrias, modelos de negocio y dinámicas competitivas.

Empresas priorizarán automatización en beneficio del colaborador

Los recursos estratégicos que sostendrán la competitividad empresarial están cambiando. Más allá del capital o la infraestructura física.

“Este capítulo plantea una pregunta central para líderes empresariales y de política pública: ¿qué entendemos hoy por “recursos” y qué implicaciones tiene esa definición para operar, crecer y adaptarse?”, aseguró Rodolfo Fuentes, socio de Technology Consulting.

Para el experto, el concepto se expande más allá de los insumos tradicionales y se conecta con habilitadores cada vez más determinantes para el desempeño organizacional en la era humano-máquina.

A lo largo del análisis, EY describe cuatro ejes que ayudan a enmarcar esta conversación: en primer lugar, sitúa el talento como un portafolio de capacidades que combina habilidades humanas con capacidades tecnológicas.

Bajo este enfoque, la disponibilidad de talento y la productividad se relacionan con la capacidad de integrar personas y tecnología y con impulsar modelos de aprendizaje continuo.

Costa Rica: Estas son las carreras y certificaciones que el mercado multinacional busca

En segundo lugar, la migración como infraestructura económica, proponiendo verla como un componente estructural que requiere planificación y coordinación, con implicaciones para gobiernos, empleadores y comunidades, especialmente en un escenario donde la movilidad influye en los mercados laborales y en la configuración de sociedades y economías.

Como tercer punto EY enfatiza la confianza como un activo estratégico, como un elemento que puede gestionarse, fortalecerse y escalarse, particularmente en ecosistemas digitales donde las organizaciones dependen de interacciones complejas entre múltiples actores.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Futuro
|
Tendencias
|
Empresas
|
Negocios
|
Recursos
|
Estrategia
|
EY
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE