México/ Golpe al círculo narco de Sinaloa: se entrega el exsecretario de Finanzas

Por: Revistaeyn.com

La ofensiva judicial de Estados Unidos contra el entorno político y de seguridad del gobierno de Sinaloa acaba de dar un nuevo salto.

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas durante la gestión de Rubén Rocha Moya, fue detenido en Europa y aceptó entregarse de inmediato a autoridades estadounidenses para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, según reportes de medios mexicanos y fuentes de seguridad norteamericanas.

El exfuncionario habría sido localizado en Irlanda, donde tomó conocimiento formal de la acusación que pesaba en su contra. A partir de allí, y según las versiones que circulan en medios mexicanos, acordó su entrega y fue trasladado posteriormente a Nueva York, donde enfrentará el proceso judicial abierto por el Tribunal del Distrito Sur.

El caso marca un nuevo punto de inflexión porque Díaz Vega aparece dentro del grupo de diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por la Justicia estadounidense de colaborar con el Cártel de Sinaloa y facilitar operaciones de Los Chapitos desde estructuras estatales.

La acusación norteamericana sostiene que el exsecretario de Finanzas no cumplía únicamente funciones administrativas dentro del gobierno estatal. Según el expediente, habría actuado como enlace político y operativo entre el entorno de Rubén Rocha Moya y la estructura criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Uno de los puntos más delicados del expediente judicial sostiene que, antes de las elecciones estatales de 2021, Díaz Vega habría participado en reuniones con Iván Archivaldo y Alfredo Guzmán Salazar para entregar información sobre adversarios políticos de Rocha Moya. El objetivo, según la acusación, era intimidar a competidores electorales y asegurar condiciones favorables para la consolidación política del actual mandatario sinaloense.

El documento judicial estadounidense también afirma que Díaz Vega y otros funcionarios colocaron perfiles afines en posiciones estratégicas del gobierno estatal para proteger las operaciones del cartel y facilitar el flujo de información sensible hacia Los Chapitos.